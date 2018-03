iOS 11.3, macOS 10.13.4 sowie tvOS 11.3 - die fünfte Beta

macOS 10.13.4 Beta 5

iOS 11.3 Beta 5

tvOS 11.3 Beta 5

Die Entwicklung der kommenden Systemupdates ist offensichtlich in die nächste Phase eingetreten, denn Apple verkürzte den Testzyklus pro Build auf nur noch eine Woche. Die zuvor verteilten Betaversionen waren allesamt noch rund zwei Wochen aktuell geblieben. Ab sofort steht für alle registrierten Entwickler Beta 5 von iOS 11.3, macOS 10.13.4 sowie tvOS 11.3 zur Verfügung. Eine genaue Zeitprognose zur Freigabe der finalen Versionen ist recht schwer möglich. Momentan gilt es als recht wahrscheinlich, dass der nächste große Update-Abend irgendwann im April stattfindet. Wie üblich eine Zusammenfassung der wichtigsten Neuerungen:Externe Grafikkarten sind für Apple ein wichtiges Thema. Man kann davon ausgehen, dass Apple aber nicht alleine für MacBook-Nutzer daran arbeitet, sondern vorrangig den angekündigten, modularen Mac Pro im Auge hat. Da dieser sicherlich über kein klassisches Tower-Gehäuse verfügt, dürfte die Anbindung einer Grafikkarte über eine externe Verbindung erfolgen. macOS 10.13.4 bringt weitere Verbesserungen, externe Grafikkarten lassen sich dann nämlich auch ohne Neustart in Betrieb nehmen und wieder abmelden. Ansonsten handelt es sich bei macOS 10.13.4 in erster Linie um ein Wartungs- und Stabilitätsupdate.Die nächste iOS-Version steht unter dem Motto "Akku-Management" - auch wenn Neuerungen wie Messages in der Cloud sowie ein Business-Chat Einzug halten, blicken viele Nutzer eines iPhone 6, 6s und 7 gespannt auf eine neue Option. Diese ermöglicht es, die Leistungs-Drosselung bei älteren Akkus zu deaktivieren. Damit einher geht zwar die Gefahr des plötzlichen Abschaltens, dafür erbringt das Gerät aber wieder dieselbe Rechenleistung wie am ersten Tag. Weitere Details gibt es hier Nachdem AirPlay 2 nun doch nicht Bestandteil des nächsten Updates ist, bleibt nur eine sichtbare Neuerung übrig. Die Anpassung der Bildwiederholrate an das HDMI-Signal funktioniert nun auf dem Apple TV der vierten Generation so wie auf dem Apple TV 4K.