Kurz: Twitter nähert sich Clubhouse an +++ Apple TV+ mit neuer Serie „Lady in the Lake“ und dritter Staffel von „Central Park“

Twitter zeigt sich innovationsfreudig

Weiteren Nachschub für Apple TV+

Lady in the Lake

Central Park

Die Plattform Twitter ist nicht gerade für ihre überschäumende Lust an Neuerungen bekannt: So sieht der Service schon seit Jahren recht ähnlich aus und an der Funktionalität hat sich nicht allzu viel geändert. Mittlerweile gerät Twitter im Vergleich zu anderen Diensten wie Snapchat immer mehr ins Hintertreffen – und sieht sich wohl gezwungen, neue Features zu implementieren. Ein solches ist die Vorschau eines Bildes in voller Größe in der Timeline: Bislang lassen sich diese in der Timeline unter iOS und Android lediglich in einer abgeschnittenen Version anzeigen, wenn sie nicht im 16:9-Format hochgeladen wurden. Um ein Bild in seiner ganzen Pracht zu sehen, muss der Nutzer es antippen – das könnte bald der Vergangenheit angehören.Außerdem erlaubt die Plattform ihren iOS- und Android-Nutzern künftig auch den Upload von 4K-Fotos. Das ist aber noch nicht alles: Mit sogenannten „Spaces“ können demnächst Räume für Sprachchats erstellt werden. Ein Host ist in der Lage, bis zu neuen weitere Sprecher einzuladen – die Anzahl der Zuhörer ist hingegen unbegrenzt. Die Gespräche lassen sich auf Wunsch teilweise oder gänzlich aufzeichnen. Laut The Verge sollen die Spaces, die in ihrer Machart stark an die App Clubhouse angelehnt sind, im April zur Verfügung stehen.Cupertino hat für den hauseigenen Streamingdienst Apple TV+ eine neue Serie mit durchaus hochkarätiger Besetzung in Auftrag gegeben.basiert auf den gleichnamigen Bestseller-Roman von Laura Lippman. Die Hausfrau Maddie Schwarz (Natalie Portman) sieht sich mit einem Mord konfrontiert und beschließt, der Sache auf den Grund zu gehen. Dabei trifft sie auf die Aktivistin Cleo Sherwood (Lupita Nyong’o).Apple kündigte zudem eine dritte Staffel der Musical-Animationsseriean. Die ersten drei Folgen der zweiten Staffel sind ab dem 25. Juni dieses Jahres zu sehen. Apple geht ein wenig auf die Handlung der kommenden Folgen ein: Molly müsse sich mit den Problemen einer Jugendlichen auseinandersetzen, Cole erlebe einen peinlichen Moment in der Schule und Paige verfolge weiter das Korruptionsgeschehen um den Bürgermeister.