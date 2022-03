Kurz: Google Chrome 100 mit neuem Icon +++ Weitere Banken unterstützen Apple Pay in Deutschland

Neue Chrome-Icons für jedes Betriebsystem



Neues Chrome-Icon für macOS (Quelle: Neues Chrome-Icon für macOS (Quelle: Twitter

Neun weitere Finanzdienstleister unterstützen Apple Pay in Deutschland

Emburse

Engel & Völkers Smart Money

Payquicker

Paysure

SumUp

SWAN

SweepBank

TF Bank

Vivid Money

Google hat Version 100 des hauseigenen Chrome-Browsers veröffentlicht. Zwar bietet Google Chrome trotz der runden Versionsnummer keine größeren Funktions-Updates, doch eine kosmetische Neuerung fällt direkt auf: das neue App-Icon. Es ist die erste nennenswerte Icon-Aktualisierung des Browsers seit 2014.Google hat sich für keine radikale Neugestaltung entschieden – bei genauerer Betrachtung werden die Unterschiede jedoch deutlich. Chrome-Designer Elvin geht via Tweet auf die visuellen Änderungen im Detail ein. Der blaue Kreis in der Mitte beispielsweise erscheint deutlich größer und in einem etwas dunkleren Blauton als zuvor – so ändern sich die Proportionen der Elemente zueinander. Zudem fallen die zuvor verwendeten Schatten-Elemente weg. Auch die Übergänge der einzelnen Farben wurden auf subtile Art angepasst, um eine für das menschliche Auge angenehmere Optik zu erzeugen.Chrome bietet darüber hinaus fortan individuell angepasste Icons für jedes Betriebssystem. Besonders auffällig ist das neue Icon der macOS-Version des Browsers – hier hat sich Google für einen 3D-Look entschieden.Weitere Features sind ein verbesserter Sicherheitscheck für Passwörter und Safe-Browsing. Zudem lässt sich erweitertes Safe Browsing aktivieren, das noch besser vor Malware und Phishing schützen soll. Auch zahlreiche Sicherheitslücken wurden geschlossen. Google Chrome für macOS setzt mindestens Version 10.11 des Apple-Betriebssystems voraus. Die Chrome-Variante für iPhone und iPad (App Store: ) benötigt mindestens iOS/iPadOS 14.Apple Pay ist mittlerweile auch ein in Deutschland etabliertes Zahlungsmittel. Viele Banken und andere Finanzdienstleister unterstützen hierzulande bereits das digitale Zahlungssystem des Unternehmens. Kürzlich kamen neun weitere Apple-Pay-Partner hinzu, die Apple auf der hauseigene Website aufführt . Nicht alle davon sind klassische Banken. Hier sind die Neuzugänge in Deutschland:Die Anzahl der Apple-Pay-Partner in Deutschland steigt damit von 66 auf 75. Bald soll zudem die Targobank folgen, wie ein Mitarbeiter des Geldinstituts Anfang März via Tweet ankündigte.