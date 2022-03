Apple-Benchmark bestätigt: Chrome nun schneller als Safari

Chrome mit deutlichen Leistungsverbesserungen

Kritik an Safari

Alternativen zu Apples hauseigenem Browser Safari gibt es zuhauf, wenngleich dies vor allem auf den Mac zutrifft: Auf dem iPhone und iPad müssen Anbieter anderer Browser die WebKit-Engine nutzen, was immer mehr Unmut nach sich zieht Cupertino mittelfristig wohl in die Bredouil­le bringen könnte (siehe hier ). Für Mac-Browser ist der Gestaltungsspielraum hingegen weit größer – angesichts der Konkurrenz ist es für Safari nicht ganz einfach, sich zu behaupten. Apple bewirbt den Browser unter anderem damit, der schnellste auf den Rechnern des Unternehmens zu sein. Diese Aussage erscheint mittlerweile obsolet: Googles Chrome-Browser sichert sich nun den Spitzenplatz.Der Speedometer-Benchmark wird von Apples WebKit-Entwicklern zur Verfügung gestellt und misst die Reaktionsgeschwindigkeit von Safari wie auch von Browsern von Drittanbietern. Üblicherweise schneidet Safari wenig überraschend sehr gut in den Ergebnissen ab – nun läuft aber Chrome dem vorinstallierten Apple-Browser den Rang ab. In einem Blog-Beitrag machen die Entwickler von Chrome auf einen neuen Meilenstein aufmerksam: Erstmals habe ein Browser im Speedometer-Benchmark den Wert 300 erzielt. Dabei handle es sich um die aktuelle Version 99 von Chrome. Gerade auf Macs mit M1-Chip sei die Leistungssteigerung enorm: Der Zuwachs an Performance liege in den 17 Monaten nach Veröffentlichung der ersten ARM-Macs bei satten 43 Prozent, erklärt das Unternehmen und begründet dies mit zahlreichen technologischen Verbesserungen. Beispielsweise habe der Konzern wesentliche Code-Optimierungstechniken wie ThinLTO implementiert, um an der Geschwindigkeit zu feilen.Angesichts der Verbesserungen sei Chrome nun etwa sieben Prozent schneller als Safari, die Grafikleistung liege gar 15 Prozent vor dem Apple-Browser. Tatsächlich gerät Safari in manchen Disziplinen immer mehr ins Hintertreffen. Böse Zungen behaupten gar, der Browser verkomme in mancherlei Hinsicht zum neuen Internet Explorer (siehe hier ). Auch in puncto Marktanteile musste Apple zurückstecken: Safari verlor ein wenig und liegt gegenwärtig bei 9,8 Prozent, unangefochten an der Spitze liegt weiterhin Chrome mit einem Anteil von 64,5 Prozent.