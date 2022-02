Google kündigt Chrome OS für Macs und PCs an – für alte Hardware

So wie das normale Chrome OS, verspricht Google

Testversion verfügbar, Registrierung erforderlich

Irgendwann endet die Software-Unterstützung für ältere Hardware – oder es macht schlicht keinen Spaß mehr, aktuelle Systeme und Programme zu verwenden, da die Anforderungen zu groß geworden sind. Googles jüngste Ankündigung soll sich genau des beschriebenen Problems annehmen und betagten Computern ein zweites Leben bescheren. Nachdem Chrome OS im Bildungsbereich so erfolgreich geworden ist, dass es selbst Apples langjährige Dominanz beendete, folgt bald der nächste Schritt. Unter der Bezeichnung " Chrome OS Flex " will Google nämlich eine frei installierbare Systemversion anbieten und sich damit vor allem an Unternehmen und Bildungseinrichtungen wenden.Die Installation des schlanken Systems soll lediglich eine Sache von Minuten sein, so Google in den bisherigen Erläuterungen. Sowohl der Funktionsumfang als auch allgemeines Design und Handhabung seien genauso, wie man es bisher von Chrome OS kenne. Auch hinsichtlich kommender Versionen verspricht Google, beide Systemvarianten gleichzubehandeln. Allerdings könne es durchaus vorkommen, dass bestimmte Features nicht auf allen Plattformen zur Verfügung stehen, da eben die erforderliche Hardware nicht ausreiche. Die Sicherheitsfunktionen seien hingegen identisch, darunter Fernlöschung, Sandboxing und Zugriffskontrolle.Chrome OS steht kostenlos zur Verfügung und erfordert lediglich einen USB-Stick für das Installationspaket. Auf Macs und PCs lässt sich das System dann einrichten – wobei es hierzu natürlich eines Intel-Macs bedarf (Liste bereits getesteter Geräte: ). Wer neugierig ist und Chrome OS Flex ausprobieren möchte, kann sich für den Test der "Early Release"-Version registrieren . Diese befindet sich allerdings in einem frühen Stadium, so Google – für den produktiven Einsatz sei der Build derzeit noch nicht geeignet. Übrigens handelt es sich nicht um den ersten Versuch, Chrome OS auf handelsüblicher Hardware lauffähig zu machen. Ein Unternehmen namens Neverware hatte die App "CloudReady" verkauft, um alte PCs zu einem Chrome-Rechner zu machen. Google übernahm Neverware, integrierte die Technologie und kann nun selbst Chrome OS für alle anbieten.