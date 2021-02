Kurz: GeForce Now nun mit Unterstützung für ARM-Macs +++ Apple baut TV+ weiter aus: Rekordsumme für Sundance-Film „Coda“

Neue Universal-App von GeForce Now

Neue Inhalte für Apple TV+: „Coda“ und „WeCrashed“

Coda

WeCrashed

Nvidia hat sich mit dem Dienst GeForce Now im Bereich des Cloud-Gamings einen Namen gemacht: Das Unternehmen stellt eine App für alle relevanten Plattformen bereit, um Zugang zu den zumeist hochwertig produzierten Computerspielen zu ermöglichen. Die einzigen Ausnahmen stellen das iPhone sowie iPad dar: Aufgrund Apples restriktiver App-Store-Richtlinien verzichtet Nvidia auf dedizierten Anwendungen für diese Geräte. Nutzer müssen auf die Internetseite des Services ausweichen.Für Mac-Kunden sieht die Lage ungleich komfortabler aus: Sie können auf Nvidias Webseite eine App herunterladen – und sich nun an der neuen Version 2.0.27 erfreuen. Diese bietet Unterstützung für Intel-Macs und erstmals auch für Apple Silicon – Besitzer eines M1-Macs profitieren also erheblich von dem Update. Wer das Programm nicht installieren möchte, kann dank der neuen Version auch über Googles Chrome-Browser auf den Dienst zugreifen. Für GeForce Now sind aktuell zwei Tarifmodelle verfügbar: Bei halbjährlicher Abrechnung werden 27,45 Euro fällig. Die kostenfreie Variante geht mit vielen Einschränkungen einher – und limitiert die Dauer einer Session auf eine Stunde.Das Independent-Filmfestival Sundance findet noch bis zum 3. Februar statt – wenn auch nur virtuell. Zu den Highlights zählt das Dramades Regisseurs Siân Heder. Der Coming-of-Age-Film handelt von einer jungen Frau namens Ruby, deren Familienmitglieder allesamt gehörlos sind. Ruby hingegen verfügt über den Gehörsinn und möchte sich ihrer großen Leidenschaft widmen: der Musik. Das bringt die Frau aber in die Bredouille, als das Geschäft ihrer Eltern auf die Unterstützung Rubys angewiesen ist.Wie Deadline berichtet, hat sich Apple nun die Rechte an dem Film gesichert. Der Konzern ließ sich nicht lumpen – und investierte die Rekordsumme von 25 Millionen US-Dollar für den Film. Noch nie in der Geschichte des Sundance wurde ein derart hoher Betrag für Filmrechte bezahlt.Außerdem hat Apple eine neue Serie namensin Auftrag gegeben: Diese behandelt den Fall des Startups WeWork. Als Schauspieler werden Jared Leto und Anne Hathaway zu sehen sein, die auch als Produzenten fungieren. Apple äußerte sich nicht dazu, ab wann die neuen Inhalte auf TV+ zu sehen sind.