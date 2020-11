Cloud-Gaming auf iDevices: GeForce Now startet als Web-App in Safari

Web-App von GeForce Now

Fortnite bald verfügbar

iOS-Variante setzt Gamepad-Titel voraus – keine Tastaturunterstützung

Cloud-Gaming hat auf dem iPhone und iPad einen schweren Stand. Apples strikte App-Store-Regeln verbieten Anbietern wie Microsoft (xCloud) oder Google (Stadia), ihre jeweilige Gaming-Plattform im normalen Umfang auf iDevices bereitzustellen. Nvidia geht daher mit GeForce Now jetzt einen anderen Weg. Statt über den App Store stellt das kalifornische Unternehmen den Cloud-Service fortan als Web-App bereit, die Nutzer via Safari-Browser in iOS 14 verwenden können.Der Dienst ist zunächst als Beta freigeschaltet. iOS- und iPadOS-Nutzer haben dadurch die Möglichkeit, über die Website des Cloud-Gaming-Services darauf zuzugreifen. Der Dienst kostet 5,49 Euro bei monatlicher Zahlung oder 27,45 Euro bei halbjährlicher Abrechnung. Zudem gibt Nvidia Anwendern die Gelegenheit, den Service kostenlos zu testen. In dem Fall ist die jeweilige Session-Dauer auf eine Stunde begrenzt.GeForce Now gewährt den Zugriff auf eine Vielzahl von Spielen, für die normalerweise ein leistungsstarker Gaming-PC erforderlich wäre. Statt eines Windows-Rechners vor Ort stemmt Nvidia via Cloud die Rechenleistung, sodass Nutzer von jedem unterstützten Endgerät auf Performance-hungrige Spiele zugreifen können. Dazu zählen unter anderem Assassin’s Creed Valhalla, Destiny 2 Beyond Light und Shadow of the Tomb Raider. Zudem soll der wegen Streitigkeiten zwischen Apple und Epic Games aus dem App Store entfernte Titel Fortnite bald über GeForce Now auf iDevices zur Verfügung stehen. Nvidia arbeite dafür momentan gemeinsam mit Epic an der Implementierung einer Touch-freundlichen Variante von Fortnite, so das Unternehmen.Der Hinweis auf Touch-Steuerung deutet bereits Einschränkungen von GeForce Now für iPhone und iPad an. Nutzer benötigen zur Steuerung ein Gamepad. Spiele, die nur für Tastatur- und Maussteuerung ausgelegt sind, sind nicht über die Web-App-Variante des Dienstes verfügbar. Für iDevice-Nutzer empfiehlt Nvidia das Razer Kishi als Gamepad, um den Service optimal über Mobilgeräte verwenden zu können.