Kuo: Neues MacBook Air mit M2 und Mini-LED-Bildschirm kommt Mitte 2022

MacBook Air 2022 mit M2

Neues Design, MagSafe, Mini-LED-Display und Thunderbolt/USB 4

Termin?

Apple stellte im letzten Herbst die ersten Macs mit Apple neuem M1-Chip vor – den Anfang machten das MacBook Air, das MacBook Pro 13" und der Mac mini. Zwar tauschte Apple das Innenleben dieser Macs komplett aus, doch äußerlich glichen diese Macs den Intel-Vorgängern fast vollständig. Einzig beim Mac mini schwenkte Apple von einem Gehäuse in Space Gray auf Silber um. Im Frühjahr folge schließlich ein komplett neu gestalteter iMac mit M1-Prozessor.Viele glaubwürdige Quellen gehen aktuell davon aus, dass Apple im Herbst die MacBook-Pro-Reihe überarbeitet. Hier soll eine größere Ausbaustufe des M1-Chips zum Einsatz kommen – wahrscheinlich mit bis zu 12 Prozessorkernen und einer stärkeren Grafikeinheit. Außerdem soll Apple statt einer traditionellen Hintergrundbeleuchtung auf Bildschirme mit Mini-LEDs setzen, um so einzelne Bereiche komplett abdunkeln zu können. Die große Variante des MacBook Pro soll weiterhin mit 16"-Display daherkommen, doch beim kleineren Modell wird Apple den Gerüchten nach das 13,3"-Display durch einen 14"-Bildschirm ersetzen.Der gewöhnlich sehr gut informierte Analyst Ming-Chi Kuo will erfahren haben, dass Apple für Mitte 2022 eine ganz neue Generation des MacBook Air plant. Das kommende Air könnte der erste Mac mit M2-Prozessor sein. Die Anzahl der CPU-Kerne des M2 soll bei der Ausbaustufe im MacBook Air 2022 unverändert bleiben (4 Performance-Kerne und 4 Energie-Spar-Kerne), doch soll der M2 mit 9 oder 10 GPU-Kernen für verbesserte Grafikleistung daherkommen (M1: 7 oder 8 GPU-Kerne). Trotz gleicher CPU-Kern-Anzahl ist dennoch mit einem Performance-Sprung zu rechnen, da der M2 intern wahrscheinlich auf dem im Herbst 2021 erscheinenden Apple A15 basiert.Während das M1-MacBook-Air bezüglich des Designs dem Intel-Vorgänger gleicht, soll Apple das 2022er MacBook Air komplett neu gestalten. Die Ränder um das Display werden kleiner ausfallen – und das günstigste Apple-Laptop soll fortan in den sieben Farben des M1-iMac daherkommen.Mit dem MacBook Pro 2021 bringt Apple MagSafe beim Mac zurück – und hiervon wird auch das MacBook Air 2022 profitieren: Neben Thunderbolt-4- bzw. USB-4-Anschlüssen soll das kommende MacBook Air wieder per magnetischem Anschluss geladen werden. Die Größe des Displays soll zwar mit 13,3" unverändert bleiben, doch wird Apple hier ebenfalls auf eine Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung umschwenken.Kuo sagt nur, dass Apple das MacBook Air Mitte 2022 vorstellt – im Sommer hält Apple traditionell die Worldwide Developers Conference ab. Häufig kündigt Apple auf diesen Entwicklerkonferenzen keine neue Hardware an – doch könnte Apple das Event im nächsten Jahr dafür nutzen, den M2 vorzustellen und zeitgleich das MacBook Air 2022 der Öffentlichkeit präsentieren.