M2 kommt 2022 im neuen MacBook Air – sagt ein Leaker

Ein buntes MacBook Air mit M2

Keine Details zum Chip bekannt

Die Chips für iPhones und iPads unterschieden sich in der Vergangenheit meist, da beim Tablet bessere Kühlung möglich ist und Apple daher etwas leistungsstärkere Varianten verwenden konnte. Für besagte Performance-Versionen stand das "X" im Namen, also beispielsweise A5X, A6X bis hin zu A12X und A12Z. Anders hingegen beim aktuellen iPad Pro, das den gleichen M1 wie auch MacBook Air, MacBook Pro 13" und Mac mini einsetzt. Einiges deutet darauf hin, dass im Mac-Bereich ebenfalls bald mit derlei Kürzeln gearbeitet werden soll. So berichten zahlreiche Quellen übereinstimmend, Apple stellte im Herbst ein MacBook Pro 16" mit "M1X" vor. Dabei handelt es sich um eine wesentlich schnellere Variante des M1, der unter anderem auf die doppelte Anzahl an Performance-Kernen setzt.Im ersten Halbjahr 2022 soll dann der M2-Chip anstehen, wie der Leaker Dylandkt jetzt meldet. Während Apple den Chip-Namen M1X für Pro-Modelle reserviere, erscheine die zweite M-Generation zusammen mit dem nächsten MacBook Air. Ähnlich wie im Falle des M1 erfolgt die Markteinführung demnach zunächst in den kompaktesten Macs, um später eine leistungsfähigere Variante zur Seite gestellt zu bekommen. Noch ein weiteres Detail steuert Dylandkt bei: Die 2022er Serie des MacBook Air weist nicht nur den neuen Chip, sondern auch viel Farbe auf. Vermutlich bietet Apple das kompakteste Notebook im Sortiment also in den Farben des iMac 24" an.Details zum M2 kursieren indes noch nicht. Viele der Verbesserungen, die wohl mit dem M1X kommen, hatte man oft für den M2 prophezeit. Dazu zählen Unterstützung von mehr als 16 GB Arbeitsspeicher sowie eine wesentlich potentere Grafikeinheit. Bloombergs Meldung bezüglich der Prozessoren für den kommenden Mac Pro, die Rede war von bis zu 32 Performance- und 128 Grafikkernen, dürfte sicherlich nicht den M2 beschreiben. Stattdessen ist eher von einem M1X oder gar einem M2X auszugehen. Die Vorstellung des MacBook Pro 16" mit M1X scheint indes für September/Oktober angepeilt zu sein, glaubt man jüngsten Meldungen.