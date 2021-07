Bloomberg: Apple kündigt neues MacBook Pro zwischen September und November 2021 an

MacBook Pro mit "Apple Silicon" als Nächstes

Fertigungsschwierigkeiten beim Display

Schwierige Liefersituation erwartet

Im letzten Sommer kündigte Apple an, zukünftig nicht mehr auf Intel-Chips zu setzen, sondern fortan auf eigene Prozessoren. Anfänglich wurde Apple von einigen belächelt, da es sich bei den eigenen Chips um von Smartphone-Chips abgeleitete Designs handelt – doch seit der Konzern die M1-Macs im letzten Herbst präsentierte, sind die Unkenrufe komplett verstummt. Apple überraschte die gesamte IT-Welt mit äußerst leistungsfähigen und effizienten Prozessoren, welche in der jeweiligen Klasse die angebotenen Intel-Chips deutlich übertreffen.Apple stellte zuerst im November 2020 das MacBook Pro 13", das MacBook Air und den Mac mini auf die neuen M1-Prozessoren um – im Frühjahr folgte der schließlich die Ablösung des 21,5"-iMacs. Anders als bei denen im November präsentierten Modellen handelte es sich beim M1-iMac um ein komplett neues Design.Doch noch stehen einige Intel-Modelle aus, welche Apple in Zukunft auf eigene Chips umstellt. Bisher verwendete Apple in allen Modellen den gleichen Prozessor – leistungsfähigere Ausbaustufen der Apple-Chips präsentierte der Konzern bislang nicht . Doch es wird allgemein erwartet, dass Apple als Nächstes einen komplett neu gestalteten Nachfolger der MacBook-Pro-Reihe präsentiert. Die beiden Geräte sollen mit 14"- und 16"-Bildschirm daherkommen – und zwar mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung, welches Apple bereits beim iPad Pro und dem Pro-XDR-Display einsetzt.Doch genau bei den Displays kommt es zu Lieferengpässen – und diese sind laut Bloomberg der Grund, warum Apple die Vorstellung erst für den kommenden Herbst plant. Der gewöhnlich äußerst gut informierte Mark Gurman von Bloomberg will erfahren haben, dass Apple die neuen Modelle zwischen September und November 2021 präsentiert.Bereits im letzten Herbst hielt Apple insgesamt drei Events ab, auf welchen der Konzern ein neues iPad Air, den HomePod mini, das iPhone-12-Lineup und die ersten M1-Macs vorstellte – und auch in diesem Herbst plant Apple laut Bloomberg ein ähnliches Produkt- und Event-Feuerwerk.Es wird allgemein angenommen, dass viele Kunden den Kauf eines MacBook Pro 16" nach Ankündigung der Umstellung auf eigene Chips aufschoben – daher könnte die Liefersituation der neuen Modelle im kommenden Herbst sehr angespannt sein. Bereits nach der Vorstellung der ersten M1-Macs im letzten Herbst mussten sich manche Kunden bis Anfang 2021 gedulden, bis die Bestellung schließlich eintraf.