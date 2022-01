Kontroverse Werbevideos für die Apple Watch unterstreichen Notruf-Funktionen der Uhr

Werbespot berichtet über die Geschichten dreier Unfallopfer

Die Apple Watch gilt vielen als unverzichtbarer Begleiter durch den Alltag: Ob Navigation, Musik oder das Bezahlen per Apple Pay – in vielen Situationen spielt das Gerät seine zahlreichen Funktionen aus. Bisweilen gehen die Features aber weit über einen rein praktischen Nutzen hinaus: So tauchen immer wieder Meldungen auf, in denen die Uhr eine wesentliche Rolle bei der Rettung eines Menschen spielt. Nun greift Apple dieses Thema auf: Neue Werbespots rücken die SOS-Funktionen der Smartwatch in den Vordergrund, indem auf real geschehene Unfälle verwiesen wird.Eines der beiden Videos trägt den Titel– dabei handelt es sich um die Notrufnummer in den USA. Laut Apple gehe es um drei unglaubliche Geschichten, ohne weitere Details zu nennen – tatsächlich finden sich Meldungen zu allen drei Ereignissen in den Medien. Beispielsweise berichtet Amanda von ihrem Autounfall: Der Wagen sei von der Autobahn abgekommen und kopfüber in einem Sumpf gelandet. Während der Wasserstand im Fahrzeug ansteigt, gelingt es ihr, die Rettungskräfte mit ihrer Apple Watch zu erreichen. Ein solcher Vorfall fand US-Bundesstaat Florida statt – wir berichteten . Die beiden anderen Szenarien sind nicht minder tragisch: Ein Mann sei beim Paddeln von einem starken Wind erwischt worden und drohe nun von der Strömung abgetrieben zu werden. Ein weiteres Unfallopfer berichtet von einem Beinbruch auf dem Bauernhof sowie heftigen Schmerzen.In einem ganz ähnlichen Video auf Twitter unterstreicht Apple die Sturzerkennung der Apple Watch, indem die Geschichte von Bob erzählt wird. Dieser war bei einer Fahrrad-Tour im Wald gestürzt und hatte das Bewusstsein verloren. Seine Apple Watch fungierte als Retter und rief 911 automatisch an, um den Unfallort zu übermitteln.Beide Spots zeigen weder die Uhr noch Personen, sind aber mit dramatischer Musik unterlegt. Das stößt nicht nur auf Zuspruch: So erkennt beispielsweise The Verge die hohe Qualität der Videos an, allerdings spiele das Unternehmen mit den Ängsten der Menschen. Außerdem sei in vielen Situationen auch das iPhone in Reichweite, um einen Anruf absetzen zu können.