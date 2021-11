Bericht: iPhone und Apple Watch könnten bald Autounfälle erkennen – und Notruf einleiten

„Crash Detection“: iPhone und Apple Watch sollen künftig Autounfälle erkennen

Funktionsweise ähnlich wie eCall in der EU

Dass Apple dem Thema Gesundheit mehr und mehr Aufmerksamkeit schenkt, ist kein Geheimnis: Die Health-App wird stets umfangreicher und ist seit iOS 15 in der Lage, den Gang des Nutzers einer näheren Analyse zu unterziehen, um etwaige Unregelmäßigkeiten zu identifizieren und gegebenenfalls Tipps für einen gleichmäßigen Gang bereitzustellen. Die Apple Watch gilt ohnehin als Gesundheitstool par excellence: Schlaftracking, Blutsauerstoff-Messungen und Ein-Kanal-EKGs stellen kein Problem für die Uhr dar. Selbst auf Unfälle aufgrund eines Sturzes ist die Smartwatch vorbereitet. Nun möchte Cupertino einem aktuellen Bericht zufolge ein weiteres Feature für das iPhone und die Apple Watch entwickeln, um Rettungsketten möglichst rasch einzuleiten.Laut Wall Street Journal feilt Apple an einer Funktion namens „Crash Detection“: Diese sei für das Jahr 2022 geplant und könne einen Autounfall erkennen. Dabei mache das iPhone oder die Apple Watch von in den Geräten verbauten Sensoren wie den Beschleunigungsmesser Gebrauch, um auf einen Unfall aufmerksam zu werden. An Daten mangele es dem Unternehmen nicht: Apple habe Dokumenten zufolge einschlägige, anonyme Daten von Besitzern eines iPhones oder einer Apple Watch gesammelt und so bereit mehr als 10 Millionen mutmaßliche Unfälle registriert. Das finale Feature helfe Unfallopfern, indem es den Notruf verständigt. Das Wall Street Journal gibt aber zu bedenken, dass die Funktion auch zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen könne – oder Apple die Entwicklung ganz einstellt.Das angedachte Feature erinnert ein wenig an die Sturzerkennung der Apple Watch Series 4 und neuer. Diese nutzt ebenfalls die Sensoren der Uhr, um zu registrieren, wenn der Nutzer hinfällt. In der Europäischen Union gibt es übrigens bereits ein entsprechendes Notrufsystem, das in neuen Fahrzeugen eingebaut sein muss: eCall verständigt bei Unfällen die Notrufnummer 112 und übermittelt einige Daten automatisch an eine Zentrale.