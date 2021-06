Notrufe mit der Apple Watch: Versehentliche Alarmierungen halten Polizeibehörde in Atem

Notrufe mit der Apple Watch haben Leben gerettet

Gehäuftes Aufkommen an versehentlichen Notrufen

Notruffunktion der Apple Watch als Ursache

Mit Ausnahme der Apple Watch Series 3 verfügen alle derzeit erhältlichen smarten Zeitmesser aus Cupertino über eine automatische Sturzerkennung. Geht der Träger heftig zu Boden, setzt das Gerät einen Notruf ab, wenn das Feature entsprechend konfiguriert wurde. Manuell lassen sich Rettungskräfte oder Polizei ebenfalls alarmieren, indem man die digitale Krone lange gedrückt hält.Diese speziellen Fähigkeiten der Apple Watch haben sich etlichen Berichten zufolge in den vergangenen Jahren vielfach als segensreich erwiesen. Zahlreiche Menschen konnten etwa nach Unfällen oder aufgrund plötzlich auftretender gesundheitlicher Probleme aus diversen Notsituation gerettet werden, weil sie einen von Apples Handgelenkscomputern trugen. Allerdings kommt es offenbar zumindest in vereinzelten Regionen mittlerweile verstärkt zu Fehlalarmen. Rettungsdienste und Polizei rücken dann gelegentlich zu Einsätzen aus, für die es keinen Grund gibt. Im schlimmsten Fall bindet das Kräfte, die dann zumindest für begrenzte Zeit nicht für echte Notfälle zur Verfügung stehen.Die Polizeibehörde von Overland Park, der zweitgrößten Stadt im US-Bundesstaat Kansas, verzeichnet in jüngster Zeit ein gehäuftes Aufkommen an versehentlichen Notrufen, die mit der Apple Watch abgesetzt wurden. Das berichtet der lokale Fernsehsender Fox Kansas City. Die Fehl-Alarmierungen seien so zahlreich, dass sie mittlerweile ein echtes Problem darstellten, so die Ordnungshüter. Bei der Rettungsleitstelle der Stadt gehen den Behörde zufolge durchschnittlich 250 Notrufe pro Stunde ein, jede versehentliche Meldung bindet also Kräfte, die möglicherweise an anderer Stelle dringend benötigt werden.Als Ursache haben die Ordnungshüter von Overland Park die Notruffunktion der Apple Watch ausgemacht. Einige Träger des smarten Zeitmessers aktivierten das Feature versehentlich, indem sie etwa im Schlaf oder bei sportlichen Aktivitäten die digitale Krone zu lange betätigten. In etlichen Fällen bemerkten die Nutzer nicht, dass der Handgelenkscomputer daraufhin den Rettungsdienst alarmierte, und waren überrascht, als die Sanitäter bei ihnen auftauchten. Andere Besitzer einer Apple Watch waren sich über den versehentlich abgesetzten Notruf durchaus im Klaren, ignorierten diesen jedoch. In solchen Fällen sollte stets auf die Meldung der Rettungsleitstelle gewartet und dieser mitgeteilt werden, dass es sich um einen Fehlalarm handele, empfiehlt die Polizei von Overland Park. Diesen Ratschlag sollten naturgemäß alle Träger einer Apple Watch beherzigen, welche die automatische Notruffunktion aktiviert haben.