Apple Watch rettet junger Frau vermutlich das Leben

Dank ihrer Apple Watch, eines iPhones und Google Maps hat Amanda Antonio aus Florida einen Unfall überlebt, der tödlich hätte enden können. Das Auto der jungen Frau war in Tampa im US-Bundesstaat Florida vom Highway abgekommen und kopfüber in einem Sumpf gelandet.Wie der Fernsehsender NBC berichtet , war die Fahrerin ohne fremde Hilfe nicht in der Lage, sich aus dem Fahrzeug zu befreien. Zu allem Überfluss wusste Amanda Antonio nicht, wo ihr iPhone war, es lag offenbar an einer bereits unter Wasser stehenden Stelle irgendwo im Auto. Zum Glück trug sie ihre Apple Watch am Handgelenk. Mit dieser konnte sie ihr Smartphone lokalisieren und mit diesem dann die Notrufnummer 911 anrufen.Die Rettungskräfte machten sich umgehend auf die Suche nach Amanda Antonio, allerdings nahm diese einige Zeit in Anspruch. Währenddessen stieg nicht nur das Wasser im Auto immer höher - zunächst bis auf Brusthöhe der Fahrerin, schließlich stand es ihr bis zum Hals. Zu allem Überfluss war der Akku von Amanda Antonios iPhone fast leer, die Anzeige meldete einen Ladestand von lediglich noch 5 Prozent.Mit den letzten Energiereserven startete die Fahrerin schließlich Google Maps auf dem iPhone. Die App zeigte ihr die genaue Position an, was es ihr erlaubte, sie den Rettungskräften telefonisch mitzuteilen. Förmlich in letzter Minute befreiten diese dann Amanda Antonio aus dem havarierten Auto.Welche Modelle von iPhone und Apple Watch zur Rettung der jungen Frau beitrugen, ist nicht bekannt. Das Telefon muss jedoch mindestens ein iPhone 7 gewesen sein, denn dieses war die erste wasserdichte Ausführung, die Apple auf den Markt brachte.