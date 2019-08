Konkurrenz für CarPlay: Amazon möchte Alexa auf dem Automarkt etablieren

„Amazon möchte im großen Stil in den Automobilmarkt einsteigen“

Alexa soll auch das Auto erobern

Apples CarPlay und Android Auto könnten bald ernsthafte Konkurrenz von einem weiteren Branchen-Schwergewicht bekommen: Amazon. Der Versand- und Cloud-Riese verhandelt momentan mit diversen Autoherstellern über eine tiefgreifende Integration des hauseigenen Sprachassistenten Alexa in die jeweiligen Infotainment-Systeme von Fahrzeugen, so Bloomberg. BMW und Audi sollen die Alexa-Unterstützung schon zugesichert haben. Bei weiteren Autoherstellern seien die Verhandlungsgespräche zumindest schon in einem fortgeschrittenen Stadium.Autoindustrie-Experte und Gartner-Marktforscher bestätigte gegenüber Bloomberg die Ambitionen des Unternehmens: „Amazon möchte im großen Stil in den Automobilmarkt einsteigen.“ Amazon erkenne die Branche als gute Gelegenheit, um den eigenen Geschäftsbereich auszuweiten. Schon Amazons Verantwortlicher für Alexa Automotive Ned Curic betonte kürzlich die großangelegten Fahrzeugpläne des Unternehmens: „Wir arbeiten sehr hart daran, da wir davon überzeugt sind, dass sich daraus das beste Nutzungserlebnis ergibt.“Amazon versucht sich schon seit längerem an der Integration in Infotainment-Systeme für Autos. Die ersten experimentellen Varianten erschienen 2016. Hyundai etwa führte seinerzeit die Möglichkeit ein, dass Nutzer ihre Autos per Alexa-Sprachbefehl starten und Funktionen wie die Klimaanlage aktivieren konnten. Jetzt soll Amazon endgültig den Großangriff auf die etablierten Systeme von Apple und Google vorantreiben, nachdem die Alexa-gestützten Echo-Lautsprecher des Unternehmens bereits große Marktanteile erobert haben.