CarPlay in iOS 13: Erste Eindrücke in Bildern

Dashboard ist mehr als ein Facelift



Das neue Dashboard

Screenshot: 9to5Mac

Statusleiste, Karte und dynamischer Bereich

Neue Apps und "Light Mode"



Ab iOS 13 bietet CarPlay einen "Light Mode".

Screenshot: 9to5Mac

Autohersteller müssen mitspielen

Dashboard, neue Apps und vieles mehr: Apple erweitert mit iOS 13 auch CarPlay ganz erheblich. Die Liste der Veränderungen ist ziemlich lang, und einige der erweiterten Möglichkeiten erfordern auch die tatkräftige Unterstützung seitens der Autohersteller. Erste Tests der verfügbaren Betaversion zeigen jedoch bereits jetzt, dass der kalifornische Konzern die möglichst nahtlose Integration des iPhones in Fahrzeuge energisch vorantreiben will.Die augenfälligste Neuerung, die CarPlay in iOS 13 mitbringt, ist ohne Zweifel das Dashboard (MacTechNews berichtete ). Wie diese überarbeitete Ansicht und die weiteren Änderungen sich in der Praxis darstellen, zeigt jetzt ein erster Hands-on-Bericht . Dabei wird deutlich, dass die zukünftige Version von CarPlay erheblich mehr zu bieten hat als nur ein Facelift.Das Dashboard erstreckt sich über das gesamte Display des Autos und besteht im Kern aus drei Teilen. Ganz links findet sich die Statusleiste mit der Anzeige von Uhrzeit und Netzwerkstatus sowie Symbolen der zuletzt genutzten Apps. In der mittleren Sektion wird auf einer Karte der aktuelle Standort oder die Route angezeigt. Die rechte Hälfte erfüllt mit ihrer dynamischen Auslegung gleich mehrere Zwecke: Hier werden etwa Abbiegehinweise gegeben, anstehende Termine und die zugehörigen Adressen angezeigt und mögliche Aktionen empfohlen, beispielsweise dass man bei der Rückkehr nach Hause mit Hilfe von Siri und Homekit das Garagentor öffnen lassen kann.CarPlay wird mit iOS 13 auch um zwei Apps erweitert: Einstellungen und Kalender. Letztere ist unter anderem dafür zuständig, alle anstehenden Termine übersichtlich darzustellen. Außerdem lassen sich aus der neuen Kalender-App heraus Anrufe tätigen, wenn zu einem Termin eine Telefonnummer hinterlegt ist. Mit der Einstellungs-App lässt sich unter anderem festlegen, dass man während der Fahrt nur von ausgewählten Personen oder von niemandem angerufen werden möchte. Diese "Bitte-nicht-stören"-Funktion lässt sich auch automatisch aktivieren, wenn das iPhone mit dem Auto verbunden wird. Darüber hinaus steht in den Einstellungen jetzt ein "Light Mode" zur Verfügung, also eine helle Benutzeroberfläche. Dieser Modus kann allerdings nachts aus verständlichen Gründen nicht genutzt werden, tagsüber ist hingegen ein automatischer helligkeitsabhängiger Wechsel zwischen "Dark Mode" und "Light Mode" möglich.Einige der neuen Funktionen erfordern die Unterstützung durch die Autohersteller, etwa die Nutzung des Befehls "Hey Siri" über das Fahrzeugmikrofon. Darüber hinaus unterstützt CarPlay in iOS 13 einen zweiten Bildschirm, Inhalte können dann - falls BMW, Audi, Opel & Co. dies in ihre Systeme einbauen - zum Beispiel auch auf einem Head-up-Display angezeigt werden. Apple hat zudem weitere nicht näher spezifizierte neue Features in petto, die in zukünftigen Fahrzeugen zum Einsatz kommen könnten.