Ist das iPhone 11 (Pro) besonders kratzempfindlich? Nutzer beschweren sich in Supportforen

Kratzer nach wenigen Tagen

Bis zu acht Zentimeter lange Beschädigungen

Apple: Keine Häufung von Beschwerden

Dank eines "zweifachen Ionenaustauschprozesses" ist das Glas auf Vorder- und Rückseite des iPhone 11 (Pro) besonders hart und somit widerstandsfähig. Erste Testvideos, die auf YouTube zu finden sind, bestätigen in aller Regel diese Werbeaussage. Dennoch mehren sich in Apples Supportforen Berichte, dass die drei neuen Smartphones kratzempfindlicher sein sollen als frühere Modelle.In einem mittlerweile zehn Seiten langen Thread beklagen sich zahlreiche Nutzer, dass ihr neues iPhone 11 (Pro) schon nach wenigen Tagen Kratzer auf Vorder- und Rückseite aufweise. Etliche illustrieren ihre Berichte auch mit Fotos, die mehr oder weniger gut sichtbare Beschädigungen zeigen. Ein Foren-User schreibt beispielsweise, er habe das Smartphone lediglich in der Hosentasche getragen, in der keine weiteren Gegenstände gewesen seien. Dennoch zeige es bereits nach einem Tag einen deutlich sichtbaren Kratzer.Ein anderer Besitzer eines iPhone 11 beklagt sich, dass sein neues Gerät schon nach einer Woche schlimmer aussehe als das iPhone 7 nach drei Jahren. Etliche weitere User berichten von bis zu etwa acht Zentimeter langen Beschädigungen der Glasoberfläche. Dabei beziehen sich die Beschwerden nicht ausschließlich auf das iPhone 11, auch das iPhone 11 Pro (Max) soll sich leicht verkratzen lassen, beispielsweise schon mit einem Schlüsselanhänger aus Kunststoff oder sogar einem Kinderhandschuh.Einige iPhone-11-Besitzer haben sich bereits an einen Apple Store gewandt und das Gerät reklamiert. In Einzelfällen sollen die Mitarbeiter eingeräumt haben, dass von dem Problem eine kleinere Zahl von Geräten betroffen sein könnte. Einem Bericht des Portals GottaBeMobile zufolge haben andere Nutzer den Support des Unternehmens telefonisch kontaktiert. Dieser habe ihnen erklärt, dass Apple bislang keine Häufung von Beschwerden hinsichtlich der Kratzanfälligkeit feststellen konnte. In einem Testvideo von JerryRigEverything erweist sich das iPhone 11 zudem nicht als außergewöhnlich empfindlich.