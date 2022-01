Intel: Die 12. Generation unserer Mobil-Chips ist schneller als der M1 Max

Stromhungrig

Intel testet Teil der SPEC CPU 2017 Benchmark-Suite

Aktuell hat Apple im Laptop-Markt für die meisten Anwendungsgebiete das beste Angebot: Die M1-, M1-Pro- und M1-Max-Chips liefern hohe Performance gekoppelt mit einer sehr langen Akkulaufzeit. Derzeit kann kein anderes Laptop einen derartigen Mix aus Geschwindigkeit und Energieeffizienz bieten. Seit der Vorstellung der ersten ARM-basierten Macs wird Intel nicht Müde, gegen Apple zu schießen: Mit der fragwürdigen Medienkampagne "Get Real. Go PC." will Intel die Vorzüge von PCs im Vergleich zu Macs der Öffentlichkeit bekanntmachen. Doch Intel zog und zieht mit der Kampagne viel Spott auf sich – nicht nur in der Apple-Welt.Intel präsentierte nun die Mobil-Versionen der 12. Chip-Generation – und zieht auch hier den M1 Max als Referenz heran. Das Topmodell der neuen Intel-Generation (Core i9-12900HK) bringt 6 Performance- und 8 Effizienz-Kerne mit und erreicht eine Turbo-Boost-Taktfrequenz von 5 GHz – allerdings zu einem sehr hohen Preis: Der i9-12900HK nimmt hierbei satte 115 Watt auf.Intel veröffentlichte ein Diagramm, welcher an die (wenig aussagekräftigen) Charts erinnert, die Apple bei der Präsentation des M1, M1 Pro und M1 Max verwendete:Hierauf ist zu erkennen, dass der Core i9-12900HK zwar schneller sein soll als der M1 Max – dabei aber erheblich mehr Strom benötigt und somit natürlich auch immense Abwärme produziert. Dies ist auch nicht verwunderlich, da der Intel-Chip über 4 Prozessorkerne mehr verfügt, 1,8 GHz höher taktet und in einem Fertigungsverfahren mit größerer Strukturbreite hergestellt wurde als die M1-Chips.In diversen rein CPU-basierenden Tests verbraucht der M1 Max zwischen 25 und 35 bis maximal 40 Watt an Strom. Treten die Apple-GPUs mit in Aktion, sind Leistungsaufnahmen bis zu 55 Watt bei der 32-GPU-Kern-Variante zu messen. Der i9-12900HK benötigt allerdings bei Auslastung aller 14 CPU-Kerne bereits 115 Watt – und somit ein Vielfaches der M1-Chips. Entsprechende Laptops müssen über ein sehr effizientes Kühlsystem verfügen, um derartige Abwärme abführen zu können – oder der Chip wird nur für wenige Sekunden die Maximaltaktrate von 5 GHz erreichen können. Aktuell verzichtet Apple bei den eigenen Chips auf einen Turbo-Boost-Modus: Die Maximaltaktrate der Performance-Kerne liegt bei 3,2 GHz.Noch ist nicht bekannt, wie sich die neuen Intel-Chips in einem kompletten Benchmark schlagen. Intel zog für den Vergleich nämlich nur den Ganzzahlen-Berechnungs-Test aus der SPEC CPU 2017-Suite in der Multi-Thread-Version heran. Wie sich der neue Highend-Chip in der Single-Core-Performance oder bei Gleitkommazahlen schlägt, ist bislang noch nicht bekannt.