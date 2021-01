HomePod mini: S5 und Ultrabreitband

Lieferzeiten steigen

Vorstellung im März?

Apple stellte im Sommer 2017 den Smartspeaker "HomePod" vor – Presse und Kunden lobten die klanglichen Qualitäten des Lautsprechers, doch der Preis wie auch die Unzulänglichkeiten von Siri bescherten dem Lautsprecher nur durchschnittliche Bewertungen. Am Preis änderte Apple nichts, doch über die Jahre verbesserte Apple zumindest Siri, so dass der Abstand zu den digitalen Assistenten von Google und Amazon schrumpfte.Im Oktober 2020 stellte Apple den HomePod mini vor – für 99 Euro statt 329 Euro. Der günstige HomePod scheint bei Kunden erheblich mehr Anklang zu finden als das teurere Modell: Kunden müssen sich aktuell bei einer Bestellung des HomePod mini im Apple Online Store bis Mitte Februar gedulden.Der Original-HomePod bringt einen A8-Prozessor mit, welchen Apple zuerst im iPhone 6 und 6 Plus einsetzte. Der Ende 2020 vorgestellte HomePod mini setzt hingegen einen Apple-S5-Chip ein – diesen verwendete Apple zuerst in der Apple Wach Series 5. Außerdem verfügt der HomePod mini über Ultrabreitband-Funktionen, welche dem HomePod ohne Namenszusatz fehlen.Direkt nach der Vorstellung des HomePod mini wurde spekuliert, wann Apple den Original-HomePod aktualisiert. Schaut man sich aktuelle Lieferprognosen an, könnte dies bald der Fall sein.Schon oftmals waren steigende Lieferzeiten in den Apple Online Stores ein recht sicheres Indiz auf eine baldige Neuvorstellung. Erste Anzeichen gibt es nun beim HomePod: Will man einen HomePod im deutschen Apple Store bestellen, gibt Apple eine Lieferzeit zwischen dem 24. Februar und 3. März an. Ähnlich sieht es im Frankreich aus: Dort ist zwar das schwarze Modell sofort lieferbar, beim weißen HomePod muss sich der Kunde aber 8 bis 10 Wochen gedulden.In Nordamerika ist der HomePod kurzfristig lieferbar, genau wie in China, Spanien und in Großbritannien. Doch in der Vergangenheit waren auch steigende Lieferzeiten in einzelnen Ländern ein stichhaltiger Hinweis auf eine baldige Aktualisierung.Aus vielen Gerüchtequellen ist zu hören, dass Apple im März ein Event oder zumindest mehrere Ankündigungen plant: Im Gespräch sind weitere Macs mit M1-Chip, neue AirPods sowie neue iPad-Modelle. Apple könnte diese Gelegenheit nutzen, um einen aktualisierten HomePod vorstellen.