HomePod mini: Erste Eindrücke von Kunden

Klein, praktisch, wenig Bass

Quelle: Brainslugger und ScriptedPixels via Twitter

Lange Wartezeiten bei Neubestellungen

Wer am 6. November besonders schnell war, hält Apples neuen Smartspeaker bereits seit gestern in den Händen – der HomePod mini ist die preiswerte Alternative zum großen Bruder und verspricht eine überzeugende Soundqualität sowie ein ansprechendes Design. Wie bei anderen Produkten auch, erhielten ausgewählte Pressevertreter bereits erste Einheiten des Lautsprechers – und attestieren dem Gerät vielfach einen im Verhältnis zur Größe durchaus bemerkenswerten Klang. Praktisch sei zudem die Intercom-Funktion, die Direktnachrichten an andere HomePods oder iPhones übermittelt – was aber voraussetzt, dass mehr oder weniger alle Haushaltmitglieder mit Apple-Geräten ausgestattet sind. Mittlerweile gibt es bereits zahlreiche Kommentare von Kunden, die meist Positives und bisweilen auch Überraschendes vermelden.Viele Neukäufer zeigen sich vom geringen Gewicht des neuen HomePods überrascht – und empfinden die Größe des Lautsprechers tatsächlich als ziemlich gering. Diese ist für viele Anwender ein großer Vorteil, lässt sich das Gerät doch recht einfach in den eigenen vier Wänden unterbringen. Die Bauform bedingt aber auch einen Nachteil: Wer einen basslastigen Sound erhofft, wird wohl enttäuscht. Auffällig ist, wie viele Käufer sich für zwei HomePod mini entschieden haben – und diese entweder in unterschiedlichen Räumen platzieren oder eine Tonausgabe in Stereo vorziehen.Womit einige Kunden nicht gerechnet haben: Im Lieferumfang von Apples neuem Smartspeaker befindet sich ein 20-Watt-Netzstecker – Käufer eines neuen iPhones müssen bekanntermaßen auf dieses Zubehör verzichten. Dabei handelt es sich um jenen USB-C-Power-Adapter, den Cupertino für knapp 25 Euro verkauft. Bei Kunden des in Space Grau gehaltenen HomePod-Modells löst dieser Umstand aber Unmut aus: Zwar ist die Farbe des Kabels an jene des Geräts angepasst, der Netzstecker selbst ist aber stets weiß.Wer nun ebenfalls einen HomePod mini sein Eigen nennen möchte, muss sich in Geduld üben: Die dunkle Farbvariante soll laut Apple frühestens ab 8. Januar, die weiße Version gar erst ab 15. Januar an den Kunden geliefert werden.HomePod mini bei Media Markt: