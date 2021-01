Kuo: Was Apple für 2021 plant – Ganz neue Produkte und Aktualisierungen

Ganz neue Gerätekategorie: "AR Device"

iPads, Mini-LED, Zubehör

Im abgelaufenen Jahr 2020 gab es viele interessante Hardware-Neuerungen, doch 2021 dürfte nicht weniger spannend werden. Der gut bekannte Marktexperte Ming-Chi Kuo hat sich nun zu Wort geäußert und seine Vorhersagen zusammengefasst, was Apple im Jahresverlauf in der Pipeline hat. Da Kuo erwiesenermaßen über gute Quellen verfügt, sind seine Angaben wie immer von hoher Relevanz. Ein besonders wichtiges Thema ist, wie es im Mac-Sektor weitergeht. Kuo wiederholt , Apple werde den Nachfolger des MacBook Pro 13" mit M1-Chip noch 2021 präsentieren und diesen auf ein 14"-Display umstellen. Auch ein grundlegend neugestaltetes MacBook Pro 16" sei auf dem Weg, beim iMac sei ebenfalls von weitreichenden Umstellungen auszugehen – nicht nur innen (M1X, Apple-Grafikkarte), sondern auch außen (24"- statt 21,5"-Displaydiagonale).Während die anstehenden Umstellungen im Mac-Bereich niemanden überraschen dürften, klingt eine andere Angabe der Kuo-Vorhersage spannend. Angeblich soll nämlich auch ein komplett neues Apple-Produkt auf den Markt kommen. Ohne weitere Details zu nennen, spricht Kuo von einem "Augmented Reality Device". Ruft man sich die unzähligen Berichte in Erinnerung, an welchem nächsten großen Projekt Apple arbeitet, kommt einem unweigerlich das gemunkelte AR- bzw. VR-Headset in den Sinn. Um die Apple-Brille handelt es sich wohl noch nicht, allerdings wolle Apple den Markt angeblich erst mit einer klassischen "Virtual Reality"-Lösung betreten.2021 soll es endlich so weit sein, Apple wolle dann die AirTags zum Finden verlorener Gegenstände präsentieren. Einen genaueren Zeitplan gibt Kuo nicht an, von anderen Quellen hieß es aber , Apple peile dieses Frühjahr an. Neben neuen AirPods bzw. AirPods Pro plane Apple zudem iPad-Aktualisierungen, wobei das iPad Pro als erstes Tablet auf Mini-LED umgestellt werden könnte. Bis Mini-LED-Displays in allen Notebooks arbeiten, vergehe aber ein weiteres Jahr, so Kuo. Zwar gebe es noch 2021 derlei MacBooks, die nächste große Überarbeitung des MacBook Air stehe aber erst für 2022 an. Auf das iPhone 13, welches angeblich im September auf den Markt kommt, geht Kuo in seiner Zusammenstellung allerdings nicht erneut ein.