Hoher iPhone-Akkuverbrauch seit iOS 14.6? Nutzerbeschwerden nehmen zu

iPhone wird warm und hat weniger Ausdauer

Weitere Problemberichte

Apple hat vor wenigen Tagen iOS 14.6 veröffentlicht – und damit offenbar nicht nur Sicherheitslücken gestopft und einige Neuerungen eingeführt, sondern bei einigen iPhones auch einen ungewöhnlich hohen Energieverbrauch verursacht. Einige Nutzer berichten von Akku-Problemen nach dem Update. Demzufolge sinkt die Ausdauer des iPhones signifikant, wenn iOS 14.6 installiert ist. Zudem werde das Apple-Smartphone ungewöhnlich warm.Die News-Website iPhoneincanada beispielsweise macht auf das berichtete Problem anhand eines iPhone 12 Pro Max aufmerksam. Nach der Aktualisierung auf iOS 14.6 sei das Gerät sehr warm geworden und die Akkulaufzeit rapide gesunken. Auch nach einem Neustart des Geräts und dem üblichen Abwarten nach Updates wegen zeitaufwendigen systeminternen Anpassprozessen trat keine Besserung ein, so der Bericht Am Folgetag sank der Akku-Ladestand in vier Stunden von 100 auf 35 Prozent, ohne dass besonders leistungsintensive Aufgaben ausgeführt wurden. Außerdem war das iPhone immer noch dauerhaft erwärmt, was – die Wärme ließ sich selbst in der Hosentasche spüren. Beim Blick auf den Batterieverbrauch (Systemeinstellungen > Batterie) fiel keine übermäßige Belastung des Akkus durch einzelne Apps oder ähnliches auf. Die Redakteure empfehlen die üblichen Methoden, um den Akkuverbrauch provisorisch in den Griff zu bekommen: Energiesparmodus aktivieren (Einstellungen > Batterie > Stromsparmodus), Apps mit hohem Akkuverbrauch schließen und Hintergrundaktualisierungen deaktivieren (Einstellungen > Allgemein > Hintergrundaktualisierung) .Andere Berichte über exzessiven Akkuverbrauch nach der Aktualisierung zu iOS 14.6 melden Ähnliches. Selbst wenn das betroffene iPhone mit dem Display nach unten auf dem Tisch liege und lange Zeit nicht verwendet werde, trete der hohe Energieverbrauch auf. Manche Anwender sehen das Problem im Zusammenhang mit der Nutzung von Apples Podcast-App.Schon in der Beta-Phase von iOS 14.6 kam es zu einzelnen Meldungen , wonach der Akkuverbrauch selbst ohne anspruchsvolle Anwendungen oder andere sichtbar stromfressende Aktivitäten ungewöhnlich hoch war. In einem YouTube-Video ist zudem ein Akku-Vergleich diverser iPhone-Molle mit installiertem iOS 14.6 zu sehen. Der Tester berichtet über sehr schlechte Laufzeiten mit der aktuellen iOS-Version.