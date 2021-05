Apple veröffentlicht iOS 14.6, iPadOS 14.6 und weitere Updates

Die Neuerungen der Systeme

Seit vielen Jahren gefordert, bald erstmals verfügbar, wenngleich auch nur per Streaming: Apple kündigte die Lossless-Option für Apple Music an. Allerdings gibt es diverse Einschränkungen, wie wir in diesem Artikel diskutiert haben.

Wer die AirTags mit Kontaktinformationen versehen möchte, kann in Zukunft statt der Telefonnummer auch eine Mail-Adresse angeben.

In der Podcasts-App stehen Abos zur Verfügung, um damit Anbieter finanziell zu unterstützen. Apple verspricht sich zudem, die Plattform attraktiver für exklusive Inhalte zu machen.

In den USA haben Nutzer der Apple Card die Möglichkeit, fortan Familienzugänge anzulegen. Hierzulande steht die Apple Card weiterhin nicht zur Verfügung und es gibt auch keine offizielle Aussage, ob sich an diesem Zustand bald etwas ändert.

Neue Beta bereits angebrochen

Die kompletten Notizen zum Update von Apple



Unterstützung von Abonnements für Kanäle und einzelne Sendungen

AirTag und App „Wo ist?”

Option, um im Modus „Verloren“ eine E-Mail-Adresse statt einer Telefonnummer für AirTag und Geräte im „Wo ist?“-Netzwerk hinzuzufügen

AirTag zeigt die teilweise verdeckte Telefonnummer des Eigentümers an, wenn es mit einem NFC-fähigen Gerät angetippt wird.

Bedienungshilfen

Benutzer von „Sprachsteuerung“ können ihr iPhone erstmals nach einem Neustart nur mit ihrer Stimme entsperren.

Diese Version behebt auch die folgenden Probleme:

„Mit Apple Watch entsperren“ funktionierte möglicherweise nicht, nachdem „iPhone sperren“ auf der Apple Watch verwendet wurde.

Erinnerungen wurden in einigen Fällen als Leerzeilen angezeigt.

Erweiterungen zum Blockieren von Anrufen werden möglicherweise nicht in den Einstellungen angezeigt.

Bluetooth-Geräte wurden während eines Anrufs gelegentlich getrennt oder sendeten Audio an ein anderes Gerät.

Die Leistung des iPhone war in einigen Fällen während des Startvorgangs reduziert.

Der nächste große Updateabend ist angebrochen, denn ab sofort steht die sechste größere Aktualisierung für iOS 14 und iPadOS 14 zur Verfügung. Da nicht mehr viel Zeit bis zur WWDC vergeht und iOS 15 wohl wieder im September erscheint, dürfte es nicht mehr viele Updates für das 2020 eingeführte System geben. Die Betaphase von iOS 14.6 dauerte nur etwas mehr als einen Monat und war somit ungewöhnlich kurz. Allerdings gibt es auch deutlich weniger Neuerungen als beim vorherigen großen Update auf iOS 14.5. Apple aktualisierte nicht nur die Betriebsysteme für iPhone und iPad, auch Apple Watch, Apple TV und macOS (siehe separate Meldung) waren an der Reihe.Bei watchOS 7.5 sowie tvOS 14.6 handelt es sich hingegen um kleinere Updates. Auch tvOS wird technisch in die Lage versetzt, in Lossless-Qualität zu streamen, ansonsten fielen während der Betaphase keine sichtbaren Neuerungen auf. Laden und installieren lassen sich die neuen Versionen wie immer über die Systemeinstellungen der jeweiligen Geräte – oder im Falle der Apple Watch auch über die Watch-App auf dem iPhone.Die Betaphase der nächsten Updates hat übrigens ebenfalls schon begonnen, am Mittwoch tauchten im Entwicklerbereich die ersten Vorabversionen von iOS 14.7 sowie macOS 11.5 auf. Diese erscheinen vermutlich in rund zwei Monaten und stellen die letzten größeren Aktualisierungen vor iOS 15 und macOS 12 dar.