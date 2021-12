Hinweis auf den Namen von macOS 13 - Apple verlängert Markenzeichen

Mammoth war ein Kandidat für macOS 12

Verlängerung der Wortmarke bereits nach wenigen Monaten

Apple verfügt über zahlreiche weitere geografische Wortmarken

Seit OS X 10.9 Mavericks, das im Oktober 2013 erschien, trägt Apples Mac-Betriebssystem die Namen von kalifornischen Wahrzeichen. Die aktuelle Version macOS 12 ist nach dem Küstenstreifen Monterey benannt, das Unternehmen verzichtete aber erstmals seit Jahren darauf, ein entsprechendes Foto als Desktop-Hintergrund mitzuliefern. Apple hat für künftige Ausgaben von macOS noch etliche geografische Bezeichnungen in petto, welche als Markenzeichen geschützt sind.Einem Kandidaten bescheinigten Branchenexperten bereits für macOS 12 gute Chancen: Mammoth. Der markante Berg liegt in der Nähe von Yosemite und El Capitan, welche Apple bereits für frühere Versionen des Betriebssystems nutzte. Bekanntlich entschied sich das kalifornische Unternehmen dann allerdings anders. Aus dem Rennen ist das Felsmassiv allerdings damit nicht – ganz im Gegenteil: Apples Tochterunternehmen Yosemite Research hat den Schutz der entsprechenden Wortmarke jetzt zum wiederholten Mal verlängert, berichtet 9to5Mac Auf den ersten Blick ist daran nichts Ungewöhnliches, denn derartige zeitliche Ausweitungen von Trademarks lässt Apple regelmäßig ins Register eintragen. Der aktuelle Vorgang im Zusammenhang mit Mammoth ist allerdings bemerkenswert: Die jetzt beantragte und vom US Patent & Trademark Office gewährte Verlängerung des markenrechtlichen Schutzes fand nur wenige Monate nach der letzten Eintragung statt. Diese erfolgte im Mai 2021, also vor lediglich etwas mehr als einem halben Jahr. Die kurze Zeitspanne könnte darauf hindeuten, dass man in Cupertino ernsthaft darüber nachdenkt, Mammoth als geografische Bezeichnung für das voraussichtlich im Herbst 2022 erscheinende macOS 13 zu nutzen.Apple beziehungsweise Yosemite Research verfügen allerdings noch über zahlreiche weitere geografische Markenzeichen, welche für die nächste Version des Mac-Betriebssystems in Frage kommen könnten. Zum Portfolio gehören unter anderem ein östlich von San Francisco gelegener Berg namens Diablo sowie der Lake Tahoe. Ebenfalls auf der Liste zu finden sind das für den Weinanbau bekannte Napa Valley, die Inselgruppe Farallon und Miramar, ein Vorort von San Diego, sowie der Berg Shasta in Zentral-Kaliforniern.