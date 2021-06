macOS 12 – welchen Namen das System tragen könnte

Eine große Sammlung an Bezeichnungen

Seit Herbst 2020 Namenspatron: Big Sur Seit Herbst 2020 Namenspatron: Big Sur

Weiterhin aktive Marken – wird es macOS "Monterey"?

California

Diablo (Berg östlich San Franciscos)

Miramar (Vorort von San Diego, CA)

Shasta (Ort im zentralen Kalifornien, gleichzeitig Name eines Berges)

Farallon (Inselgruppe vor San Francisco)

Tahoe (See)

Napa (Weinbaugebiet)

In wenigen Tagen weiß die Apple-Welt, welchen klangvollen Namen Apple dem nächsten Mac-Betriebssystem spendieren wird. Zwar gilt die Versionsnummer "12" als weitgehend sicher, welcher Ort oder welche Landschaft hingegen fortan Namenspatron ist, verkündet Apple erst am kommenden Montag auf der WWDC. Während Cupertino in den ersten Jahren von Mac OS X stets Katzen wählte (Jaguar, Panther, Tiger, Leopard, Snow Leopard, Lion, Mountain Lion), wechselte Apple 2013 auf geografische Bezeichnungen (Mavericks, Yosemite, El Capitan, Sierra, High Sierra, Mojave, Catalina, Big Sur). Seit macOS 11 gibt es nun mehr Systeme mit der neuen Nomenklatur anstatt der alten Vorgehensweise – wenngleich Apple allerdings auch seitdem auf einen Jahrestakt setzt und daher mehr Namen "verbraucht".Wie in jedem Jahr werfen wir einen Blick auf Apples Markenportfolio – genauer gesagt auf die Liste geografischer Bezeichnungen, für die Apple markenrechtlichen Schutz hält. In der Vergangenheit hatte sich Apple fast immer aus diesem Fundus bedient, "Big Sur" tauchte beispielsweise schon 2014 auf. Den großen Schwung an Anmeldungen nahm Apple übrigens direkt 2013 und 2014 vor, genauso wie es einst bei Mac OS X gleich ganz viele Katzen-Registrierungen auf einen Schlag gegeben hatte.Zunächst die Abgänge: Sonoma, Sequoia und Ventura verlängerte Apple nicht mehr, womit drei Kandidaten wegfallen, die bislang in jeder Liste dieser Art standen. Auch Skyline, Redwood und Tiburon genießen offensichtlich keinen Schutz in Apples Produktklassen mehr.Gleichzeitig ließ Apple aber die Bergfront "Mammoth" und die Küstenstadt "Monterey" verlängern . Gerade letzteres gilt als ziemlich wahrscheinlicher Name, denn Monterey schließt genau nördlich an den Küstenstreifen Big Sur an. Weiterhin Bestandteil der Markensammlung sind:Tiernamen wie Redtail, Condor oder Grizzly, die Apple ebenfalls schützen ließ, kommen nur rein theoretisch infrage – es gibt keine Hinweise, dass Apple wieder von Regionen auf Lebewesen umstellen möchte.