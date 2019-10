Google Pixel 4: Nutzer und Tester enttäuscht vom Akku

AndroidCentral: Pixel 4 nicht empfehlenswert

Besser, aber nicht gut: Pixel 4 XL

Vergleich zum iPhone

Noch keine Reaktion von Google

Googles neue Top-Smartphones Pixel 4 und Pixel 4 XL erschienen vor rund einer Woche und bringen bessere Kameras samt KI-Unterstützung, lokale Spracherkennung auf dem Gerät und Gesichtserkennung sowie Gestenradar mit – ausgeliefert werden sollen die neuen Modelle offiziell ab dem 24. Oktober, aber diverse Tester und auch Endanwender haben die Geräte schon erhalten. Google scheint bei den teuren Geräten (Pixel 4 ab 749 Euro, 4 XL ab 899 Euro) ein Fauxpas bezüglich der Akkulaufzeit unterlaufen zu sein – viele machen ihrem Ärger auf Twitter Luft. Daniel Bader , Chefredakteur von AndroidCentral, sagt, dass das Pixel 4 das erste Google-Smartphone ist, welches er ausdrücklich nicht empfiehlt. Das Pixel 4 habe die schlechteste Akkulaufzeit, welche ihm seit Jahren untergekommen sei. Bei intensiverer Nutzung halte das Handy an einem typischen Tag nicht mal bis 18 Uhr durch.Das Pixel 4 XL hat mit 3.700 mAh einen größeren Akku als das Pixel 4 (2.800 mAh). Aber selbst mit dem größeren Akku erreicht das 4 XL laut diversen Nutzerrückmeldungen bestenfalls eine annehmbare Laufzeit – bei aufwändigen Aufgaben hält auch das große Modell nicht mal einen ganzen Tag durch.Das iPhone 11 (3110 mAh), iPhone 11 Pro (3046 mAh) und 11 Pro Max (3969 mAh) kommen mit leicht höher dimensionierten Akkus daher – halten aber laut Testberichten und Nutzerrückmeldungen deutlich länger, als die Kapazitätsangabe suggeriert. Apple verspricht beim iPhone 11 Pro und Pro Max im Vergleich zu den Vorgängermodellen (XS und XS Max) 4 bzw. 5 Stunden längere Akkulaufzeit. Für das iPhone 11 gibt Apple 17 Stunden Videowiedergabe, 10 Stunden Streaming, 65 Audiowiedergabe als Richtwerte an. Für das iPhone 11 Pro spezifiziert Apple 18 Stunden Videowiedergabe, 11 Stunden Streaming und auch 65 Stunden Audiowiedergabe. Das 11 Pro Max verträgt 20 Stunden Videowiedergabe, 12 Stunden Videostream und 80 Stunden Audiowiedergabe.Auch der Redakteur David Ruddock von Android Police versteht hier die Welt nicht: Es sei ihm trotz intensivster Nutzung nicht gelungen, den Akku eines iPhone 11 Pro Max in einem Tag zu entleeren. Mit dem 4 XL müsse er bei langen Tagen stets auf den Akku achten und beispielsweise die Display-Helligkeit reduzieren, damit das Gerät nicht schlapp mache.Bisher gibt es auf die Unzufriedenheit der Nutzerschaft noch keine Reaktion von Google. Es ist nicht auszuschließen, dass der Konzern die enttäuschende Batterielaufzeit durch ein zukünftiges Software-Update verbessern kann – an die Werte des iPhones dürften die Geräte aber trotz Update höchstwahrscheinlich nicht herankommen, welche als Bestmarke in der gesamten Industrie gelten.