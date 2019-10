Kameraduell: Das neue Pixel 4 vs. iPhone 11 Pro

Links Pixel 4, rechts iPhone 11 Links Pixel 4, rechts iPhone 11

Googles neues Highend-Smartphone namens "Pixel 4" wurde in diesen Tagen vorgestellt, allerdings schon zum zweiten Mal: Im Juli hatte sich Google erstmals zur neuen Pixel-Generation geäußert, jetzt gab es viele weitere Informationen. Zu den wesentlichen Verbesserungen zählen die neue Gesichtserkennung, höhere Bildwiederholrate, der schnellere Google Assistant und natürlich das überarbeitete Kamerasystem. Nicht nur Apple sieht Fotografie inzwischen als einen der wichtigsten Aspekte des Smartphones an, auch Google konzentriert sich seit geraumer Weile darauf. Natürlich stellt sich zwangsläufig die Frage, wer im direkten Vergleich besser abschneidet – das iPhone 11 oder das Pixel 4? The Verge hatte die Gelegenheit, einen ersten Test durchzuführen. Noch nicht ausprobiert werden konnte hingegen der Astrophotography-Modus, um Sternenhimmel abzulichten. Das iPhone hatte hingegen keine Gelegenheit, die Vorteile von "Depp Fusion" auszuspielen, das bekanntlich erst mit iOS 13.2 erscheint. Doch selbst ohne besagte Funktion gelingt es dem iPhone 11 Pro bereits besser, "Flauschigkeit" abzubilden, so The Verge. Links zu sehen ist das Ergebnis des Pixel 4, rechts ein Foto mit dem iPhone 11:Per Slider lassen sich im Bericht von The Verge alle Bilder direkt vergleichen, darunter beispielsweise auch, wie die Kameras mit Porträtfotos und der Darstellung von Haaren klarkommen. In dieser Disziplin hält der Tester hingegen das Pixel 4 für leicht überlegen.Fotos von Landschaften mit Gras und Himmel löst das iPhone besser, sowohl bei Blau- als auch bei Grüntönen. Außerdem überzeuge das iPhone mit höherem Detailgrad, sobald man in das Foto hineinzoomt. Überraschenderweise hat das iPhone trotz Smart HDR dann aber größere Probleme, wenn helles Licht durch Glaspartien am Dach fällt. Das Pixel zeigt babyblauen Himmel, das iPhone weiße, überbelichtete Flächen.Ein Fazit zieht der Vergleichstest noch nicht, denn es handelt sich explizit nur um erste Versuche mit beiden Smartphones. Ein ausführlicherer Bericht ist allerdings geplant, der dann beispielsweise auch den Einsatz im Dunklen unter die Lupe nimmt.