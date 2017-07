Google Home soll bereits im August in Deutschland auf den Markt kommen

Während Apples HomePod erst Ende des Jahres auf den Markt kommen wird - und dann zunächst auch nur in den USA - ist Google mit seinem Lautsprecher samt Sprachassistenten schon viel weiter. Nachdem das Google Home genannte Gerät bereits seit November 2016 in den USA verfügbar ist, wird es nun im August auch hierzulande samt deutscher Sprachsteuerung erhältlich sein.Der Preis für Google Home wird bei 149 Euro liegen. Der 8. August ist für den Marktstart anvisiert. Google Home lässt sich dann nicht nur im hauseigenen Online-Shop von Google bestellen, sondern unter anderem auch bei Conrad, Cyberport, MediaMarkt, Medimax, Otto und Saturn kaufen. Der Funktionsumfang ähnelt dem des Amazon Echo, welcher schon seit Oktober 2016 in Deutschland zu haben ist.So kann man Google Home beliebige Fragen stellen, die dann beantwortet werden. Dazu greift Google Home bei Bedarf auf Informationsquellen von Drittanbietern zurück. Freilich lässt sich über Google Home auch Musik abspielen, wofür neben Google Play Musik auch Spotify, Deezer und TuneIn unterstützt werden.Genauso ist die Steuerung kompatibler Heimelektronik im Zuge der Heimautomatisierung möglich. Zu den aufgeführten kompatiblen Smart-Home-Systemen gehören LIFX, Philips Hue, TP Link und Wemo.