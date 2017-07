Nach Echo, Alexa und HomePod: Auch Samsung will intelligentes Lautsprechersystem

Gleich mehrere Anbieter haben den Markt intelligenter Lautsprecher für sich erkannt und bieten Produkte an, die sich an das digitale Wohnzimmer richten. Das derzeit bekannteste Produkt ist Amazons Alexa - ein Lautsprecher, der auf Nutzerkommando zusätzliche Aufgaben erfüllt. Auch Google versucht mit dem "Echo" sein Glück. Auf der WWDC im Juni gab Apple bekannt, ebenfalls ein solches Produkt führen zu wollen und präsentierte den HomePod, dessen Verkaufsstart allerdings noch fast ein halbes Jahr auf sich warten lässt. Nun wurde noch ein weiterer Anbieter bekannt , der in absehbarer Zeit auf den Plan treten wird: Samsung. Der im Frühjahr erstmals gezeigte digitale Assistent namens "Bixby" soll eine essenzielle Rolle einnehmen. Allerdings konnte sich Bixby noch nicht bewähren, denn Samsung musste die geplante internationale Markteinführung nach hinten verschieben - mit Bixbys Englischkenntnissen haperte es nämlich ganz gewaltig.Samsung hatte zwar schon seit einer ganzen Weile die Absicht, irgendwann mit einem eigenen intelligenten Lautsprecher anzutreten, angesichts der zunehmenden Konkurrenz scheint die Entwicklung nun aber beschleunigt zu werden. Details zum Samsung-Lautsprecher sind rar gesät, allerdings heißt es, dass Samsung eher in Richtung Amazon Alexa denn Apple HomePod gehen will. Für Benutzer bedeutet dies, Abstriche bei der Soundqualität hinnehmen zu müssen, da der Fokus ganz klar auf Steuerung per Stimmkommando liegt. Aus Apples Führungsriege war hingegen zu hören, beim HomePod stehe die Entwicklung eines hochwertigen Lautsprechers im Vordergrund, der nebenbei auch Stimmbefehle beherrscht. Wann Samsungs Bixby-Lautsprecher erstmals in den Regalen steht, ist derzeit schwer abzuschätzen. Ein Verkaufsstart in den nächsten Monaten gilt allerdings als sehr unwahrscheinlich. Dem Wall Street Journal zufolge begann die Arbeit an "Projekt Vega" vor ungefähr einem Jahr.