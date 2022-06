Google Chrome für iPhone und iPad: Update bringt erweitertes Menü, Enhanced Safe Browsing und mehr

Überarbeiteter Startbildschirm und erweitertes Menü

Für die meisten iPhone- und iPad-Nutzer ist der in iOS und iPadOS enthaltene Safari der Browser der Wahl. Viele greifen allerdings auch zu der von Google angebotenen Alternative namens Chrome. Seit einigen Tagen gibt es eine aktualisierte Version dieser App, welche etliche neue Features an Bord hat. Die Entwickler legten den Release Notes zufolge in der jüngsten Ausgabe unter anderem besonderen Wert auf die Verbesserung der Bedienbarkeit und nahmen zudem Sicherheitsaspekte beim Browsen in den Blick.Die aktuelle Ausgabe des Google-Browsers für iPhone und iPad trägt die Versionsnummer 103. Augenfälligste Neuerungen sind der Startbildschirm und das überarbeitete Menü. Die Schnellzugriffe auf Lesezeichen, Leseliste und den Verlauf präsentieren sich jetzt mit farbigen Icons. Tippt man auf die bekannten drei Punkte in der rechten unteren beziehungsweise beim iPad oberen Ecke des Displays, stehen mehr Optionen zur Verfügung als in der bisherigen Version. Zudem gibt es ein neues Feature namens „Chrome Actions". Durch die Eingabe bestimmter Befehle wie etwa „Clear Browsing Data" oder „Open Incognito Tab" ins Such- und Adressfeld gelangt man direkt zu den entsprechenden Einstellungen oder auf die gewünschte Seite. Diese Optionen stellt Google allerdings offenbar erst nach und nach zur Verfügung, auf einem iPhone der MacTechNews-Redaktion ließen sie sich bislang nicht nutzen.Darüber hinaus bringt Google mit „Enhanced Safe Browsing" ein Feature auf iPhone und iPad, welches es in Chrome für macOS bereits seit geraumer Zeit gibt. Der Browser ist somit nun auch auf Apples Smartphones und Tablets in der Lage, verdächtige URLs und Downloads zuverlässiger zu erkennen. Die Option lässt sich in den Einstellungen des Browsers aktivieren, sie wird aber ebenfalls erst nach und nach ausgerollt. Zu den weiteren Neuerungen von Chrome 103 für iOS und iPadOS gehören das automatische Löschen doppelter „Neuer Tab"-Seiten im Hintergrund, eine verbesserte Verwaltung der Kamera- und Mikrofonberechtigungen für bestimmte Webseiten sowie die Möglichkeit, Termineinträge aus iCal herunterzuladen und dem Google-Kalender hinzuzufügen. Wer Chrome bereits auf seinem Gerät installiert hat, erhält das Update in aller Regel automatisch.