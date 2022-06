Knapp 20 Jahre nach Version 1 – Mehr als eine Milliarde aktive Safari-Nutzer

Safari übertrifft Marke von einer Milliarde Nutzer

Desktop-Bereich: Safari auf Platz 3

Als die erste Version von Safari auf den Markt kam, war die Internet-Welt noch eine vollständig andere. Die Dominanz des Internet Explorers aus dem Hause Microsoft prägte das Bild, denn mehr als 90 Prozent aller Nutzer verwendeten den Browser aus Redmond. Nicht nur unter Windows, auch auf dem Mac fand man bis Anfang 2003 den Internet Explorer als Standard-Browser vor. Die damalige MacWorld San Francisco hielt als wichtige Ankündigung einen "Turbo Browser for Mac OS X" bereit, als finale Version stand Safari nach mehrmonatiger Betaphase ab Juni 2003 zur Verfügung. Eine interessante Randnote: Der Produktname wurde sehr kurzfristig gewählt, intern kursierten hingegen Freedom, iBrowse und Alexander.Kaum jemand hätte zu jenem Zeitpunkt damit gerechnet, dass es Safari viele Jahre später auf mehr als eine Milliarde aktive Nutzer bringen sollte. Apple war ein vergleichsweise kleines Unternehmen und auch wenn viele Mac-Nutzer rasch auf Safari umstiegen, ging dies nur mit geringen Marktanteilen einher. Einer Aufstellung von AtlasVPN zufolge gelang es nun aber, eine beeindruckende Wegmarke zu erreichen – der Grund dafür ist natürlich weniger Safari für den Mac als die mobile Version für das iPhone. Damit gibt es jetzt zwei Produkte mit neunstelliger Nutzerschaft, wenngleich zwischen dem ersten, zweiten und dritten Rang je sehr viel Luft liegt. Chrome bringt es nämlich auf 3,3 Milliarden Nutzer, Edge nur auf rund 213 Millionen.Blickt man ausschließlich auf das Abschneiden im Desktop-Markt, so befindet sich Safari auf dem dritten Platz. Die meisten erfassten Zugriffe erfolgen mit Chrome (rund 66 Prozent), dahinter folgen Edge mit etwas mehr als 10 Prozent und Safari mit 9,6 Prozent. Die Zahlen beziehen sich auf einen Bericht von Statcounter , veröffentlicht im vergangenen Monat. In gewisser Weise hat sich also wieder eine Situation wie vor zwei Jahrzehnten eingestellt, in der ein Platzhirsch weit vorne liegt – wenngleich auch mit deutlich geringeren Marktanteilen als der frühere Internet Explorer.