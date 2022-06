Safari-Features von macOS Ventura mit Monterey testen: Neue Safari Technology Preview

Viele Neuerungen von Safari 16 in der neuen Safari Technology Preview

Auch auf Macs mit macOS 12 verfügbar

Bei Safari handelt es sich um eine jener auf dem Mac vorinstallierten Apps, die oftmals erst nach Freigabe eines Major Releases von macOS nennenswerte neue Funktionen hinzugewinnen. Gerade im Falle von Apples Internetbrowser finden diese langen Update-Zyklen oft einige kritische Stimmen. Wer neue Funktionen und Technologie von Safari bereits möglichst früh testen möchte, kann die sogenannten „Safari Technology Previews“ herunterladen. Apples aktuell veröffentlichte Version ist besonders interessant: Einige Features von Safari 16 lassen sich so bereits ausprobieren – ohne macOS 13 installieren zu müssen.Sobald Apple ein großes Systemupdate von macOS bereitstellt, kommen Nutzer des hauseigenen Browsers üblicherweise auf ihre Kosten: Safari gilt als sichere Anlaufstelle für zahlreiche Neuerungen und macOS Ventura stellt keine Ausnahme dar. Um einige der Funktionen zu testen, bietet der Download der Safari Technology Preview 147 an: Anwender erhalten so auch Web-Push-Benachrichtigungen wenn der Browser geschlossen ist. Ebenfalls mit an Bord ist Passkeys: Letzteres ermöglicht Anmeldungen ohne Passwort, indem macOS ein Schlüsselpaar erstellt, das mit dem Account für die jeweilige Internetseite verknüpft wird. Einer der Schlüssel wird auf dem Server gespeichert, der andere ist hingegen privat. Wer macOS Ventura auf einem ARM-Mac installiert hat, erhält zudem das verbesserte „Live Text“-Feature: Texte lassen sich so nicht nur einfacher übersetzen, sondern sogar in Videos identifizieren und markieren.Einige der auf der WWDC angekündigten Funktionen fehlen allerdings weiterhin: So ist es etwa nicht möglich, Tab-Gruppen mit anderen Nutzern zu teilen. Für einzelne Internetseiten vorgenommene Konfigurationen werden zudem noch nicht mit anderen Geräten synchronisiert. Die Safari Technology Preview 147 kommt parallel zu Safari zum Einsatz – und das nicht nur auf Macs mit der Beta von macOS 13: Anwender haben die Möglichkeit, die Software auch auf ihrem Mac mit macOS Monterey zu installieren. Ein Entwickler-Konto ist hierfür nicht erforderlich.