Gerücht: iPad mini Pro mit größerem Bildschirm im zweiten Halbjahr 2021

iPad mini Pro: Breiter und dünner?

Veröffentlichung im zweiten Halbjahr 2021?

Wer bei Apple ein Tablet mit einer Bildschirmdiagonale unter zehn Zoll sucht, wird beim iPad mini fündig: Das Display des etwa 300 Gramm leichten Geräts ist 7,9 Zoll groß, stellt den erweiterten Farbraum DCI-P3 dar und unterstützt das True-Tone-Feature. Der aktuellen Version des 2019 veröffentlichten Tablets merkt man aber ihr Alter an: Zwar ist das iPad mini mit dem Apple Pencil kompatibel, der A12-Chip ist aber nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit. Auch die 8-Megapixel-Kamera mit ihrer ƒ/2.4-Blende gilt gemeinhin als etwas veraltet. Nun legen Gerüchte eine Neuauflage des Geräts nahe: Noch in diesem Jahr könnten wir das iPad mini „Pro“ zu Gesicht bekommen.Der südkoreanische Blog Naver berichtet erstmals von einem iPad mini Pro: Das neue Gerät habe bereit die Entwicklungs- und Produktplanungsphase passiert und befinde sich gegenwärtig in der Phase „P2“: Apple führe in Kürze sogenannte „Design Validation Tests“ durch. Dem Blog zufolge ändern sich die Abmessungen des Tablets: Es soll eine größere Breite bei einer geringeren Tiefe aufweisen. Bildschirminhalte fänden dank eines größeren Displays mehr Raum: Es soll um 0,8 Zoll auf 8,7 Zoll anwachsen. Damit läge das Panel übrigens immer noch deutlich unter jener Grenze, ab der Microsofts Office-Anwendungen ein kostenpflichtiges Abonnement voraussetzen: Dieses wird bei der Bearbeitung von Dokumenten mit einem Tablet mit über 10,1 Zoll Bildschirmdiagonale obligatorisch.Nähere Spezifikationen zum iPad mini Pro nennt der Blog nicht. Ein Release sei für das zweite Halbjahr 2021 geplant. Der chinesische Leaker Kang verwies via Weibo auf ein iPad in der P2-Phase: Es handle sich um ein kleines Tablet, das über einen großen Bildschirm verfüge. Es ist also durchaus denkbar, dass Kang auf dieses Produkt anspielt. Im Mai des vergangenen Jahres äußerte sich Ming-Chi Kuo zu einem künftigen Tablet: Das kommende iPad mini (Kuo erwähnte den Namenszusatz „Pro“ nicht) sei mit einem neun Zoll großen Panel sowie potenter Hardware ausgestattet, ohne allzu teuer zu sein (siehe ).