GarageBand für iPhone und iPad: Kostenlose Sessions mit Lady Gaga und Dua Lipa, neue Producer-Pakete

Der Lady-Gaga-Remix für GarageBand

Sieben Producer-Pakete mit Videos und Tipps

Apple verfügt traditionell über gute Beziehungen in der internationalen Musikszene. Im Rahmen von Events lassen sich immer wieder Künstler mit Tim Cook und anderen Managern auf der Bühne blicken, zudem bietet der iPhone-Konzern sowohl Sängerinnen und Sängern als auch Bands regelmäßig die Möglichkeit, Livestreams bei Apple Music anzubieten. Zwei weltweit bekannte Stars arbeiten jetzt mit Apple auch auf eine andere Art und Weise zusammen.Lady Gaga und Dua Lipa haben Apple für In-App-Remix-Sessions zur Verfügung gestanden, welche ab sofort als Downloads in GarageBand auf iPhone und iPad bereitstehen. Jede der beiden Sessions beinhaltet Videos der Künstlerinnen. Dua Lipa steuerte hierfür einen Clip mit ihrem Hit "Break My Heart" bei, während Lady Gaga mit "Free Woman" vertreten ist. Nutzer von GarageBand können mit den Stücken interagieren sowie isolierte Beats, Instrumente und Vocals anhören. Außerdem ist es selbstverständlich möglich, die Remixe der beiden Künstlerinnen mit zusätzlichen Instrumenten und Loops anzureichern oder stilistisch nach eigenen Vorstellungen zu verändern. Unterstützung bieten die enthaltenen Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Dua Lipa und Lady Gaga plaudern zudem ein wenig aus dem Nähkästchen und erzählen die Geschichten hinter ihren Hits.Wer eigene Songs erstellen möchte, kann zu sieben neuen Producer-Paketen greifen, welche Apple ebenfalls ab sofort zur Verfügung stellt. Erstellt wurden diese unter anderem von den bekannten Künstlern und Musikproduzenten Boys Noize, Oak Felder, Soulection und Mark Lettieri. Ebenfalls mit von der Partie sind Take A Daytrip, TRAKGIRL und Tom Misch. Jedes einzelne Paket enthält zahlreiche lizenzfreie Beats, Instrumente, Loops und Drum-Kits sowie Synth-Patches und Samples. Zudem gewährt jeder der sieben Produzenten mithilfe von In-App-Videos Einblicke in seine kreative Arbeit und erteilt Ratschläge, welche für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen hilfreich sein können. Die Sessions mit Lady Gaga und Dua Lipa sowie die Producer-Pakete stehen kostenlos zum Download in der Sound Library von GarageBand für iOS und iPadOS zur Verfügung.