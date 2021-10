Fotos & "Unboxing" des 2021er MacBook Pro +++ Erste Versandbenachrichtigungen verschickt

Fotos & Unboxing

Versandbenachrichtigungen am Wochenende

Aktuelle Liefersituation

Letzte Woche stellte Apple auf dem "Unleashed"-Event neue Modelle des MacBook Pro vor – samt neu gestaltetem und etwas dickerem Gehäuse als die Vorgängerversion. Das wichtigste jedoch: Die neue Generation bringt keine Intel-Chips mehr mit, sondern den von Apple entwickelten M1-Pro- oder M1-Max-Prozessor. Apples Angaben und erste Benchmark-Tests weisen auf beeindruckende Leistungswerte hin. Auch die MacTechNews.de-Redaktion wird diese Woche ein MacBook Pro mit 16"-Bildschirm und M1-Max-Chip in Empfang nehmen und Vergleichtests durchführen.Über das Wochenende gelangten bereits einige Fotos des neuen MacBook Pro ans Tageslicht. Auf den Bildern ist deutlich zu erkennen, dass das neue MacBook Pro dicker ist als das Vorgängermodell – und aufgrund des Ecken-Designs etwas klobiger im zugeklappten Zustand wirkt:Außerdem sind bereits zwei Unboxing-Videos der neuen Pro-Modelle auf YouTube aufgetaucht:Wer sich nach der Vorstellung am vergangenen Montag schnell entschloss, eines der neuen Geräte zu kaufen, könnte Glück haben: Bei diversen frühen Bestellern trudelten am Wochenende erste Versandbenachrichtigungen ein – allerdings vorrangig in Australien und Nordamerika. In Deutschland scheinen sich die meisten Versandtermine von frühen Bestellern um den 29.10. und 2.11. zu bewegen.Wer sich aktuell zur Bestellung eines MacBooks mit M1-Pro- oder M1-Max entscheidet, muss übrigens deutlich länger warten: In Deutschland gibt Apple für die meisten Konfigurationen Ende November als Lieferdatum an – für manche M1-Max-Modelle aber bereits Anfang Dezember. Schaut man in den US-Apple-Store, ist die Situation noch schlechter: M1-Max-Modelle mit 4 TB SSD und 64 GB RAM sind dort erst Ende Dezember lieferbar.An der schlechten Verfügbarkeit dürfte sich auch in den kommenden Monaten nicht maßgeblich etwas ändern: Schaut man sich den im Frühjahr vorgestellten iMac 24" mit M1-Chip an, ist dort die Liefersituation nach wie vor angespannt: Selbst bei den Basiskonfigurationen müssen Kunden immer noch mit einer Wartezeit von 3-4 Wochen rechnen.