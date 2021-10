M1 Max: Die ersten Benchmarks des 2021er MacBook Pro

Echter Test?

Grafikperformance noch offen

Heute präsentierte Apple auf dem Unleashed-Event die zweite Generation der Macs mit "Apple Silicon". Das MacBook Pro 14" und 16" kommt entweder mit dem M1 Pro oder M1 Max daher – und Apple verspricht beeindruckende Leistungsmerkmale. Der Konzern sagte auf dem Event, dass es sich bei den neuen MacBooks um die schnellsten Laptops der Welt handle.Nun fand der allererste Geekbench-Benchmark der neuen MacBook-Pro-Modelle den Weg an die Öffentlichkeit. Es handelt sich bei dem getesteten Modell um das Topmodell des MacBook Pro mit M1 Max und 32 GPU-Kernen. Dabei erreicht das Modell exakt die zu erwartenden Performance-Werte:Im Single-Core-Benchmark ist der M1 Max nur leicht schneller als der bisherige M1 – 1.749 Zähler erreicht der M1 Max, der M1 liegt bei rund 1.650 Punkten. Doch im Multi-Core-Benchmark erreicht der M1 Max deutlich höhere Werte: 11.542 Zähler sind in einem Laptop ein beeindruckender Wert. Zum Vergleich: Der M1 erreicht im Multi-Core-Benchmark rund 7.400 Zähler. Damit ist der M1 Max genau so schnell wie ein 2019er Mac Pro mit 12-Kern Intel Xeon W-3235 – und das in einem Mobilgerät.Natürlich ist nicht gesichert, ob dieser Test echt ist. Das neue MacBook Pro läuft laut dem Test mit macOS 12.4 – noch hat Apple aber noch gar nicht macOS 12.0 freigegeben. Doch dies ist nicht unbedingt verwunderlich, denn MacTechNews.de verzeichnete bereits eindeutige Zugriffe von Macs mit macOS 12.4. Es handelt sich demnach wahrscheinlich um ein Apple-internes Testgerät. Ferner ist im Geekbench-Ergebnis zu lesen, dass Apples neuer Chip mit nur 24 MHz taktet – doch dies ist wahrscheinlich nur ein Anzeigeproblem, da Geekbench noch nicht die Frequenzen der neusten Apple-Chips korrekt auslesen kann.Apples M1-Chip bringen 7 bzw. 8 GPU-Kerne mit – der M1 Pro bis zu 16 GPU-Kerne und der M1 Max sogar 32 Grafikkerne. Noch sind keine Tests der Grafikleistung der neuen MacBooks an die Öffentlichkeit gelangt – doch in wenigen Tagen dürften die ersten Tests Klarheit bringen, ob Apple auf dem "Unleashed"-Event zu viel versprochen hat oder die neuen MacBook Pros tatsächlich derart beeindruckende Leistungssphären erreichen.