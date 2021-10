M1 Max: Erster Benchmark zur Grafik-Performance

M1 Max im Benchmark: 3x schneller als M1

Testergebnis vermutlich vom Modell mit 24 Kernen

Zusammenfassung einiger Benchmarkwerte

Modell Grafikkerne Metal Score MacBook Pro M1 8 21000 Intel-MBP, 5300M - 24500 Intel-MBP, 5600M - 43000 iMac Pro, Vega 56 - 54000 MBP M1 Max 24? 69000

Während der Präsentation der neuen Mac-Chips wählte Apple Vergleichsdarstellungen, zitierte aber keine konkreten Benchmarks. Inzwischen sind aber einige Zahlen durchgesickert. So legte beispielsweise die Performance pro Kern nur geringfügig zu, vergleicht man das Abschneiden des M1 Max mit einem M1 – rund 1650 Punkte des vor einem Jahr vorgestellten Chips stehen rund 1750 Zählern der Max-Variante gegenüber. Dennoch schlägt ein M1 Max den normalen M1 aber aufgrund seiner üppigeren Kerne-Bestückung deutlich (7400 vs. 11500 Punkte). Nun gibt es aber auch Anhaltspunkte zur Grafik-Performance, denn gerade diese Disziplin sollte der M1 Max besonders gut beherrschen.Konkret geht es dabei um die Metal-Performance, gemessen mit Geekbench 5. Das letzte MacBook Pro 16" der Intel-Ära brachte es mit einer AMD Radeon Pro 5300M auf 24.500 Punkte, wählte man hingegen eine 5600M, so waren es 43.000 Zähler. Den ersten Benchmarks eines M1 Max zufolge schafft der Chip bzw. dessen Grafikeinheit aber fast 69.000 Punkte und setzt sich damit massiv ab. Die Werte übertreffen auch die professionelle Grafikkarte des Typs AMD Radeon Pro Vega 56, wie sie im eingestellten iMac Pro ihren Dienst verrichtete.Im zitierten Test kam ein M1 Max mit 64 GB Speicher zum Einsatz, leider sieht man die Anzahl der Grafikkerne nicht. Da ein M1-Mac ungefähr 21.000 Punkte im "Metal Score" schafft, dies mit der Kraft von acht Grafikkernen, scheint es sich aber beim Test eher um die Max-Variante mit 24 und nicht der Top-Version mit 32 Kernen zu handeln. Die hohe Grafikleistung ist nicht nur bei grafiklastigen Anwendungen und Spielen wichtig. Stattdessen profitieren jegliche Anwendungsbereiche, in denen parallele Verarbeitung voneinander unabhängiger Daten gefragt ist – und dazu die Grafikkerne eingesetzt werden können. Sobald unser MacBook Pro mit M1 Max zugestellt ist, kommt natürlich umgehend wieder unser Logoist-Benchmark des Vorjahres zur Geltung (siehe ) – dieser vereint viele Disziplinen, welche einen guten Überblick zur Gesamtleistung bieten.