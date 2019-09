Erste Hands-on-Videos zur Apple Watch Series 5: Nutzer geben Eindrücke zur neuen Apple-Uhr

Aluminium-Modell inklusive Milanaise-Armband

Weitere Apple Watch Series 5 in freier Wildbahn

Apple gibt am Freitag nicht nur das iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max zum Verkauf frei, sondern auch die Apple Watch Series 5. Obwohl Apples neue Uhren-Generation noch nicht verfügbar ist, sind schon mehrere Hands-on- und kurze Test-Videos von YouTube-Nutzern aufgetaucht. Darin zeigen die Anwender die Aluminium-Variante der Apple Watch und demonstrieren einige Features.Der Clip des YouTube-Nutzers „Life Entertainments“ reicht von der Qualität und der Machart zwar nicht an bekannte Review-Berichte auf der Video-Plattform heran, ermöglicht aber dennoch einen kleinen Einblick. Die Uhr hat sich der YouTuber inklusive eines ein Milanaise-Armband besorgt, dessen Verpackung auf dem Tisch liegt. Die Kombination aus silberner Apple Watch Series 5 (Aluminium-Gehäuse, 44 Millimeter) und dem ebenfalls silbernen Milanaise-Armband wird als „perfekte Kombination“ bezeichnet.Zunächst befestigt der Nutzer das Armband an der Uhr. Darauf zieht er sich die Apple Watch an, um neue Features wie das Always-on-Display und den Kompass zu zeigen. Wegen des ungünstigen Kamerawinkels lässt sich zwar nicht alles erkennen, doch zumindest gibt der Clip einen ersten Eindruck der neuen Uhren-Generation in freier Wildbahn.Ein anderes Hands-on-Video der Apple Watch Series 5 stammt vom italienischen Nutzer „Unbox Italia“. Auch wer kein italienisch versteht, erhält interessante Eindrücke der neuen Apple-Uhr inklusive der Demonstration einiger Watch Faces. Zusätzlich ist die Funktionsweise des Always-on-DIsplays ist zu erkennen, indem der YouTuber sein Handgelenk bewegt. Wenn die Uhr nicht direkt zum Gesicht gerichtet ist, dimmt sich das Display automatisch und ändert den weißen zu einem schwarzen Watch Face-Hintergrund.