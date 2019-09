Tester loben iPhone 11: „Das richtige iPhone für die meisten Nutzer“

Kamera-Optimierungen stellen frühere iPhones in den Schatten

Lob für Akkulaufzeit, Kritik am Stromadapter

„So gut, dass viele Nutzer kein Pro-iPhone brauchen“

Zusätzlich zu den Testberichten zum iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max sind inzwischen auch zahlreiche Reviews zum iPhone 11 verfügbar. Der Konsens fast aller Medien wie The Verge, Wired und Engadget ist der Massen-Appeal des neuen LCD-Modells. Von allen drei neuen Apple-Smartphones eigne sich das iPhone 11 am besten für einen Großteil der Nutzer. Zwar fehlen dem Gerät einige Premium-Features der beiden OLED-Varianten, doch der deutlich günstigere Verkaufspreis wiege den Nachteil mehr als auf. The Verge zufolge gibt es drei erwähnenswerte Bereiche, die das iPhone 11 vom iPhone XR unterschieden: das zweite Kamera-Objektiv auf der Rückseite, die etwas längere Akkulaufzeit und der neue A13-Chip, der sowohl schneller als auch energieeffizienter als der Vorgänger arbeitet. Anders als beim iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max habe Apple dieses Jahr beim LCD-iPhone darauf verzichtet, nennenswerte Innovationen umzusetzen, so Wired . Doch die Kamera-Verbesserungen seien in jedem Fall erwähnenswert, auch wenn sie nicht an die Pro-Geräte heranreiche.Features wie „Night Mode“ helfen Nutzern dabei, auch bei schlechten Lichtverhältnissen gute, detaillierte und natürlich wirkende Fotos zu knipsen. Laut The Verge lässt die Kamera des iPhone 11 die Fotos, die auf dem iPhone X (2017) gemacht wurden, regelrecht schlecht aussehen – insbesondere „Smart HDR“ zeige sich deutlich besser umgesetzt als bei früheren Modellen. Wired lobt zudem das User Interface von Apples Kamera-App. Die Benutzeroberfläche komme wesentlich aufgeräumter und intuitiver daher als bei Konkurrenzgeräten wie dem Samsung’s Galaxy Note 10+, was die Wahl der jeweils passenden Fotoeinstellungen vereinfache.Apple hat dem iPhone 11 auf dem iPhone-Event eine längere Akkulaufzeit als beim iPhone XR bescheinigt, dessen Ausdauer schon im letzten Jahr viel Lob erhielt. Im Test von The Verge hielt die neue LCD-Variante immer mindestens einen Tag durch und hatte oft noch einige Reserven für den nächsten übrig. Je nach Nutzungsszenario und Intensität der Verwendung können die Akku-Ergebnisse natürlich variieren.Kritisch gesehen wird Apples Entscheidung, dem iPhone 11 lediglich den altbekannten 5-Watt-Aufladeadapter beizulegen. Nutzer können so nicht von den Fast-Charging-Möglichkeiten profitieren, die das iPhone 11 mitbringt. Kunden müssen sich entsprechend einen zusätzlichen Schnellade-Adapter kaufen, wenn sie ihr iPhone so schnell wie möglich aufladen möchten. Im Gegensatz zum iPhone 11 enthalten die neuen OLED-iPhones übrigens Apples Fast-Charger (18 Watt) inklusive eines Lighting-auf-USB-C-Kabels.Die Tester zeigen sich insgesamt angetan von Apples 2019er LCD-iPhone. Sowohl iPhone 11 Pro als auch iPhone 11 Pro Max bieten unter anderem zwar das bessere Display und die überlegene Kamera, sind dafür aber auch wesentlich teurer. Entsprechend reiche das iPhone 11 für die meisten Nutzer vollkommen aus, zumal es ein überaus gutes Preis-Leistungs-Verhältnis gebe. Engadget sieht die Displaygröße des iPhone 11 (6,1 Zoll) außerdem als Sweetspot der aktuellen iPhone-Generation. Zwischen dem „zu kleinen“ Display des iPhone 11 Pro (5,8 Zoll) und dem „zu großen“ Display des iPhone 11 Pro Max (6,5 Zoll) fühle sich das LCD-iPhone genau richtig an. Das iPhone 11 lässt sich bei Apple (Store: ) oder Mobilfunkanbietern wie der Telekom (Link: ) vorbestellen.