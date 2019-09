Erste Testberichte zum iPhone 11 Pro: Beste Smartphone-Kamera, Top-Akku und instabiles iOS 13

Kamera stellt alle anderen Smartphones in den Schatten

Die beiden neuen OLED-Modelle iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max kommen zwar erst am Freitag in die Läden, doch wie bei neuen Gadgets üblich haben diverse Journalisten schon vor einiger Zeit Modelle zum Ausprobieren erhalten. Die entsprechenden Reviews von The Verge, Wired, New York Times und anderen Medien sind jetzt verfügbar.Großes Lob gibt es erwartungsgemäß für die überarbeitete Kamera. Auch die im Vergleich zu den Vorgängern deutlich längere Akkulaufzeit wird hervorgehoben. Kritisch gesehen werden der nach wie vor hohe Preis und die noch nicht ganz ausgereift wirkende iOS-Version 13, mit der die iPhones auf den Markt kommen.Wie Apple während der Keynote beschäftigen sich viele der Testberichte am meisten mit der Kamera der neuen iPhone-Topmodelle. Das Unternehmen aus Cupertino scheint nicht zu viel versprochen zu haben. The Verge zufolge rechtfertigen allein die Kamera-Verbesserungen des iPhone 11 Pro ein Upgrade vom Vorjahresmodell – so deutlich sei der Unterschied. Ähnlich große Kamerasprünge habe es in den letzten Jahren bei Apple von einer iPhone-Generation zu nächsten nur selten gegeben. Bei der Dreifach-Kamera des iPhone 11 Pro handele es sich eindeutig um das derzeit mit Abstand beste Kamerasystem für Smartphones.Außer den erweiterten Möglichkeiten durch das hinzugekommene dritte Objektiv werden Features wie die im Vergleich zum iPhone XS optimierte Funktion „Smart HDR“ gelobt. Die aktualisierten Kamerasensoren sorgen im Zusammenspiel mit überarbeiteten Algorithmen demnach für ein wesentlich besseres Ergebnis. Auch der Night Mode überzeugt. Er kreiere ein detaillierteres und natürlicher wirkendes Bild als das Pixel-Äquivalent bei Google-Smartphones. Die New York Times beschreibt den Vorteil der Funktion folgendermaßen: „Fotos, die in dunklen Umgebungen und ohne Blitz entstanden sind, sehen heller aus – auf eine natürliche Art.“Verbesserungspotenzial bieten laut den Testern hingegen Aufnahmen bei schwachen Lichtverhältnissen (ohne Night Mode) und Porträtfotos mit starker Hintergrundbeleuchtung. Im Gegensatz zu The Verge kritisiert Wired die nicht immer optimale Farbgenauigkeit von Bildern.Apple hat die längere Akkulaufzeit der neuen OLED-iPhones bei der Keynote zwar nur kurz angesprochen, doch die Tester sehen die diesbezüglichen Verbesserungen als großen Vorteil gegenüber vorherigen iPhone-Generationen. The Verge hebt die Optimierung sogar als einziges Feature in der Überschrift hervor. Das getestete iPhone Pro Max habe – je nach Nutzungsszenario – 12 bis 14 Stunden durchgehalten. Die Screen-On-Time lag in der Zeit bei über 10 Stunden. Da sei es zu verschmerzen, dass die neuen OLED-Modelle etwas dicker und schwerer sind als die 2018er Varianten.Zusätzlich zu den auffälligsten Features geben die Tester Einschätzungen zu den verschiedensten Bereichen. Der A13-Chip sei abermals schneller geworden, was im Nutzungsalltag – erwartungsgemäß – jedoch nicht auffalle. Die matte Gehäuseoberfläche zeige sich zwar wenig anfällig für Fingerabdrücke, fühle sich aber rutschiger als die 2018er Modelle und das iPhone 11 an.Zudem mache iOS 13 noch keinen ausgereiften Eindruck. The Verge berichtet von diversen Instabilität in der einwöchigen Testphase. Apple bereitet bereits die Veröffentlichung von iOS 13.1 für die nächsten Wochen vor. Es wird sich herausstellen, ob das Update die berichteten Probleme löst.