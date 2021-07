Per Apple Pay und Girocard im Internet bezahlen: Ab nächster Woche für Sparkassen-Kunden

Die Girocard über Apple Pay nimmt an Fahrt auf

Im Web mit Sparkassen-Card und Apple Pay bezahlen: Startschuss nächste Woche

Es ist schon längst kein ungewohnter Anblick mehr: Oft greifen Kunden für Zahlungen im Supermarkt und vielen anderen Geschäften zu ihrem iPhone, legen dieses an das Terminal und nutzen Apple Pay. Der Service findet aber auch auf Internetseiten Einsatz: Bieten Online-Shops diese Option an, so können Einkäufe mit dem iPhone, iPad oder Mac beglichen werden. Voraussetzung hierfür ist eine mit dem Zahlungssystem kompatible Kredit- oder Debitkarte in der Wallet-App. Die Girocard, gemeinhin immer noch als „EC-Karte“ bekannt, zählt nicht dazu. Das ändert sich aber in Kürze.Es dauerte lange Zeit, bis die Girocard für Transaktionen mit Apple Pay bereit war: Erst Ende August 2020 schalteten die deutschen Sparkassen diese Funktion frei – und erhöhten damit schlagartig die Akzeptanzstellen für viele Kunden des Apple-Dienstes. Zwar ermöglichten die Sparkassen bereits zuvor das Bezahlen mit Kreditkarten und Apple Pay, allerdings ist der Verbreitungsgrad dieser Karten im Vergleich zu Girocards recht gering. Noch immer sind die Sparkassen die einzigen Geldinstitute, deren „EC-Karten“ mit dem Zahlungssystem aus Cupertino kompatibel sind. Bei Einkäufen im Internet gestaltet sich die Lage jedoch anders: Hierfür benötigen Kunden der Sparkassen zwingend eine Kreditkarte, wenn sie Apple Pay in Anspruch nehmen möchten.Gegenüber Finanz-Szene bestätigte nun ein Sprecher des Sparkassenverbandes, dass die Sparkassencard (hierbei handelt es sich um eine Girocard) für Apple Pay in Apps und im Web zur Verfügung stehen soll – zumindest „bei ausgewählten Instituten“. Unklar ist bislang, welche Sparkassen zu den teilnehmenden Banken gehören. Allzu lange müssen sich Kunden nicht mehr gedulden: Ab 13. Juni sollten die Kunden dieser Institute die Möglichkeit erhalten, Online-Käufe mit ihrer Sparkassen-Card und Apple Pay begleichen zu können. Andere Banken sind auch weiterhin außen vor – und bieten lediglich die Einbindung von Kreditkarten in die Wallet-App an.