Entwickler bringt CarPlay auf Tesla Model 3 – mithilfe von Android

Entwickler integriert iPhone in Tesla-Infotainment

Raspberry Pi und Android sorgen für die Verbindung

Kommunikation von iPhone und Tesla Model 3 funktioniert

Wer CarPlay einmal in seinem Auto genutzt hat, gleichgültig ob Elektromobil oder Verbrenner, möchte die Integration seines iPhones ins Infotainment-System in aller Regel nicht mehr missen. Die kabelgebundene oder mittlerweile zunehmend drahtlose Verbindung von Smartphone und Fahrzeug erlaubt die komfortable und vor allem sichere Nutzung vieler Apps und Dienste während der Fahrt, etwa Apple Music, Spotify, Podcasts oder Navigation. Da CarPlay sich ebenso wie Googles Pendant Android Auto großer Beliebtheit erfreut, werden beide Techniken mittlerweile von den meisten Autoherstellern unterstützt.Tesla-Besitzer schauen allerdings in dieser Hinsicht in die Röhre, denn in den Fahrzeugen des texanischen Herstellers steht CarPlay nicht zur Verfügung. Das Unternehmen setzt ausschließlich auf eigene Software, iPhone-Integration sowie auch Android Auto gibt es nicht. Dem Besitzer eines Tesla Model 3 war das ein Dorn im Auge: Michal Gapiński machte sich daher daran, selbst ein System zu entwickeln, um CarPlay in seinem Auto nutzen zu können. Mit Erfolg, wie er auf Twitter zeigt: Ohne jegliche Unterstützung durch Tesla und mit keinerlei Modifikationen der Fahrzeugsoftware gelang es ihm, sein iPhone im Infotainment-System des Autos zu verwenden.Gapiński nutzte dafür einen Raspberry Pi mit LTE-Modem und WLAN. Auf diesem installierte er eine von ihm speziell angepasste Version von Android. Diese sendet das CarPlay-Interface des iPhones an den Browser, welcher in Teslas Infotainment-System enthalten ist. Die Integration ist dem Video zufolge nahtlos. Alle Apps arbeiten einwandfrei, während sie auf dem großen Display des Tesla Model 3 angezeigt werden, und zwar sowohl im Stand als auch während der Fahrt. Die Bedienung kann auf dem Touch-Panel des Fahrzeugs erfolgen, das iPhone lässt sich aber auch mithilfe der Knöpfe im Lenkrad steuern.Dem polnischen Entwickler zufolge befindet sich das CarPlay-Projekt noch in einem frühen Stadium, die iPhone-Integration funktioniert aber bereits weitgehend problemlos. Im nächsten Schritt will er die WLAN-Verbindung weiter verbessern, um die Geschwindigkeit zu erhöhen und damit die Bedienung flüssiger zu gestalten. Den Fortgang der Entwicklung dokumentiert er ausführlich auf Twitter . Wenn Gapiński das System perfektioniert hat, wird er seine Software nach eigenen Angaben der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Tesla-Besitzer könnten also schon bald in den Genuss von CarPlay kommen.