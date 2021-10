Konzeptbilder: Wenn CarPlay voll ins Fahrzeug integriert ist und Siri auch Sitze steuert

Bedienung per Touch, nicht mehr Schalter

Erst in dieser Woche waren Berichte aufgekommen, wonach Apple an tieferer Integration von CarPlay arbeitet. Das langfristige Ziel lautet demnach, mehr als nur eine alternative Navigations-App zu bieten – was für sehr viele Nutzer derzeit das vornehmliche Einsatzgebiet ist. Wie es von Bloomberg hieß, sei Vernetzung mit den Fahrzeugsystemen geplant. Von Tesla kennt man bereits die Steuerung per großem Touchscreen anstatt unzähliger mechanischer Schalter, ähnlich könnte auch CarPlay fungieren. Einige interessante Renderings zeigen nun, welche Umsetzungsmöglichkeiten sich hierfür böten. Es handelt sich allerdings um reine Gedankenspiele, denn Apple äußerte sich nicht zu weiteren Absichten.Eine bereits von Bloomberg aufgebrachte Idee ist, Tankstellen bzw. Ladestationen mit der verbleibenden Reichweite des Fahrzeugs zu verknüpfen – dies würde die Möglichkeit bieten, Stopps direkt in die Routenführung zu integrieren. Auf einem anderen Bild zu sehen ist die Steuerung der Sitze per Siri. Hier kann man sich allerdings die Frage stellen, ob man für "Stelle den Sitz ein bisschen nach hinten" irgend geartete Vorteile gegenüber mechanischer Betätigung hätte. Etwas anders sieht es hingegen bei der Steuerung der Klimatisierung aus, hier kann ein kurzes Stimmkommando tatsächlich praktisch sein.Auch HomeKit-Integration sehen die Konzeptzeichnungen vor, beispielsweise durch Steuerung des Garagentors sowie der Beleuchtung. Um die Lautstärke von Musik, Podcasts oder Telefonie zu regulieren, ist ein großflächiger Slider vorgesehen. Ein Griff bzw. Tab würde genügen, damit sofort das gewünschte Level erreicht ist.Es ist natürlich nicht bekannt, ob Apple ähnliche Ansätze wie in den Konzeptbildern anstrebt. Allerdings handelt es sich um interessante Denk- und Diskussionsanstöße. Wenn das vieldiskutierte Apple Car tatsächlich eines Tages auf die Straße kommen sollte, so hat Apple sicherlich keine klassische Schalter-Bedienung mehr vorgesehen. CarPlay käme dann eine wesentlich wichtigere Bedeutung zu.