Bericht: CarPlay soll künftig interne Fahrzeugsysteme steuern können

iPhone könnte Klimaanlage und elektrische Sitze steuern

Zugriff auf Tacho und Drehzahlmesser geplant

Apple benötigt die Unterstützung der Fahrzeughersteller

Apple CarPlay und Android Auto sind praktische Helfer, wenn es um Kommunikation, Navigation und Unterhaltung im Auto geht. Allerdings ist die Integration von iPhone & Co. in die Fahrzeuge bislang auf deren Infotainment beschränkt. Bei der Steuerung anderer Funktionen kommen in aller Regel herstellereigene Software-Plattformen zum Einsatz, etwa MBUX von Mercedes oder das neue vw.os von Volkswagen. Andere Marken wie Volvo setzen hingegen auf Android Automotive, ein von Google entwickeltes Fahrzeug-Betriebssystem, das ganz ohne Smartphone arbeitet.Angesichts dieser Entwicklungen läuft Apple durchaus Gefahr, im derzeit laufenden Wettbewerb um die Herrschaft über die Armaturenbretter ins Hintertreffen zu geraten. Dessen ist man sich in Cupertino offenbar bewusst und ergreift die Initiative. Einem Bericht von Bloomberg zufolge will das kalifornische Unternehmen CarPlay künftig tiefer in die Fahrzeugsysteme integrieren. Mit Autos gekoppelte iPhones würden dadurch in die Lage versetzt, über das Infotainment hinaus eine wichtige Rolle zu spielen. Möglich sein sollen laut dem bekannten Apple-Experten Mark Gurman unter anderem die Steuerung der Klimaanlage und die Einstellung der (elektrisch betätigten) Sitze.CarPlay soll darüber hinaus Zugriff auf die Daten von Tachometer, Drehzahlmesser und Energieverbrauchssensoren erhalten. Diese Informationen könnte Apple dann nutzen, um etwa bei der Navigation mit der Karten-App die erforderlichen Lade- oder Tankstopps zu berechnen. Darin einfließen könnte zudem die vom Fahrzeug gelieferte Außentemperatur, welche vor allem bei Elektroautos großen Einfluss auf die Reichweite hat. Schließlich strebt Apple laut Mark Gurman an, mithilfe von CarPlay auch die internen Audiosysteme von Fahrzeugen komplett steuern zu können.Bei dem in Cupertino intern unter der Bezeichnung "IronHeart" laufenden Projekt ist Apple allerdings auf die Unterstützung der einzelnen Autohersteller angewiesen. Diese müssten entsprechende Schnittstellen zu ihren Fahrzeugsystemen bereitstellen, um CarPlay den Zugriff auf die benötigten Informationen zu ermöglichen. Ob BMW, VW, Toyota, Mercedes & Co. dazu bereit wären, ist nicht bekannt. Zudem dürften auch zulassungsrechtliche Hürden zu überwinden sein, da Fahrzeug-Software wie alle anderen Komponenten eines Autos im Rahmen der Homologation von den zuständigen Behörden geprüft und genehmigt werden muss.