Endgültiges Aus für Aperture: Ab macOS 10.15 nicht mehr lauffähig

Für Aperture fällt der letzte Vorhang

Übertragung der Aperture-Library zur Fotos-App oder zu Lightroom

Große Neuerungen für macOS 10.15 erwartet

Apple gab das Ende von Aperture zwar schon vor fast fünf Jahren bekannt – doch diverse überzeugte Nutzer der Foto-Software konnten sich bislang zumindest damit trösten, dass Aperture auch im Zusammenspiel mit den folgenden macOS-Versionen funktionierte. Damit ist es bald aber vorbei. macOS Mojave (10.14) wird die letzte Version des Mac-Betriebssystem sein, auf dem das Foto-Tool lauffähig ist, so Apple.Das Unternehmen macht in einem neuveröffentlichten Support-Dokument unmissverständlich klar, dass sich Aperture ab macOS 10.15 nicht mehr nutzen lässt. Seit dem verkündeten Entwicklungsstopp der Software im Juni 2014 habe es fünf große macOS-Updates gegeben, auf denen Aperture startfähig blieb. Aus „technischen Gründen“ sei ab dem Mojave-Nachfolger aber endgültig Schluss mit Aperture auf dem Mac, so Apple.Apple nutzt das Support-Dokument zudem, um Aperture-Anwendern zu zeigen, wie sie ihre Foto-Library zu der hauseigenen Fotos-App übertragen können. Dass das Unternehmen zusätzlich Migrationsoptionen von Aperture-Fotos zur Adobe-Lösung Lightroom Classic erwähnt, kann als Eingeständnis gewertet werden, dass die Fotos-App trotz Support für Drittanbieter-Plugins vielen Anwendern als Aperture-Ersatz nach wie vor nicht ausreicht.Adobe Lightroom Classic bietet ab Version 5.7 ein eingebautes Übertragungswerkzeug für Aperture-Librarys. Das Tool kümmert sich unter anderem darum, Aperture-Projekte, -Ordner und -Alben für Lightroom bereitzustellen.Bei macOS 10.15 wird es sich bisherigen Berichten zufolge um eine der fundamentalsten macOS-Updates der letzten Jahre handeln. Das Support-Ende von Aperture könnte ein weiterer Hinweis dafür sein. Apple testet macOS 10.15 schon seit Sommer 2018 ausgiebig, was vergleichsweise früh für die 2019er Version des Mac-Betriebssystems ist.Zusätzlich zum bevorstehenden Ende von 32-Bit-Apps – Apples Ankündigung zufolge laufen diese nur noch unter macOS 10.14 „ohne Kompromisse“ – und der Ausweitung des Project Marzipan für eine bessere App-Portierung zwischen macOS und iOS kündigten sich in den letzten Wochen schon viele mögliche Features an. Dazu gehört die Aufspaltung von iTunes in mehrere Apps, eine neugestaltete Books-Anwendung und eine engere Vernetzung mit der Apple Watch.