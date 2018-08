Exklusiv: Mit macOS 10.15 und 10.14.4 deutet Apple den großen Plattformwechsel an

Fast noch ungewöhnlicher als 10.15: Die Systemversion 10.14.4

10.14.4 zur WWDC 2019 – oder für einen ganz neuen Mac?

...oder ist es der komplette Plattformwechsel?

Kluges Marketing: Erst der Machbarkeits-Hammer, dann alle Baureihen

Schon im April konnte MacTechNews aus sehr sicheren Quellen in Erfahrung bringen, dass Apple ungewohnt früh mit intensiven Tests von macOS 10.15 begonnen hat – also ein halbes Jahr bevor überhaupt erst 10.14 Mojave auf den Markt kommt. Dies ist höchst ungewöhnlich. Zwar arbeitet Apple intern natürlich schon an Systemen, die erst im Folgejahr angekündigt werden, allerdings komplett im Verborgenen. Noch nie zuvor geschah es hingegen, eineinhalb Jahre vor Marktreife in die Phase der Praxiserprobung einzutreten.Jetzt hat Apple die Tests noch einmal stark intensiviert und erprobt macOS 10.15 intern bereits fast ähnlich intensiv wie macOS 10.14. Ein derartiges Vorgehen wäre normalerweise unnötig, denn die Energie ist besser in das kommende System investiert. Wie wir in Erfahrung bringen konnten, erfolgen derzeit keine normalen Testzyklen einer frühen Entwicklungsphase, stattdessen führt Apple die komplette Praxiserprobung unter realistischen Verhältnissen durch. Wie MacTechNews schon im April schrieb ( ): Dies kann nur der eindeutige Hinweis auf massive Umstellungen sein – also Umstellungen von der Tragweite eines Architekturwechsels.Apple nahm noch zwei weitere Systeme in das halb-öffentliche Testverfahren mit auf. Erwartungsgemäß hat natürlich schon die Arbeit an 10.14.1 begonnen, dem ersten Bugfix-Update für Mojave. Wie in den letzten Jahren auch erscheint nach Marktreife eines "Major Releases" schnell das erste Update mit Fehlerbehebungen, die Apple verschoben hat. Sehr viel interessanter und ebenfalls starker Hinweis auf große Veränderungen ist aber der weitere Fund: Seit einer Woche macht sich macOS 10.14.4 stark bemerkbar und wird ebenso wie macOS 10.15 in Alltags-Szenarien erprobt. Builds von 10.14.2 und 10.14.3 hat Apple hingegen noch nicht in den internen Umlauf gebracht. Stattdessen konzentriert sich Apple seit etwa einer Woche mit Nachdruck auf 10.14.4.In der Vergangenheit gab es bereits zwei Fälle, bei denen die Arbeit an einem "über-über-übernächsten" Update Priorität genoss. Vor 15 Jahren leitete Mac OS X 10.2.7 den 64-Bit-Umstieg ein, denn Apple hatte gerade den Power Mac G5 vorgestellt, vor 13 Jahren war es ein Tiger-Update mit offizieller statt nur labor-interner Intel-Unterstützung. 10.14.4 dürfte aus ähnlichen Gründen so vorangetrieben werden: Unterstützung eines Entwickler-Kits bzw. erste Version, die offiziell mit einer neuen Architektur klarkommen soll.Folgt Apple dem üblichen Zeitplan, so wäre 10.14.4 irgendwann im Frühsommer fertig – und spätestens hier sollte man hellhörig werden, handelt es sich doch um den Zeitraum der alljährlichen WWDC. 10.14.4 könnte damit die erste Version von macOS sein, die gezielt für den komplett neuen modularen Mac Pro entwickelt ist. Apple machte bereits deutlich, dass man einen anderen Weg gehen wolle, als nur leistungsfähige Komponenten in einem Tower-Gehäuse zu vereinen. Mit ziemlicher Sicherheit setzt Apple auf eine maßgeblich andere Architektur, die sich stark von aktuellen Computern unterscheidet. Das Szenario "10.14.4 im Sommer 2019, 10.15 im Herbst 2019" passt genau in eine solche Produktplanung.Noch eine andere Erklärung ist aber nicht von der Hand zu weisen. Für die gleichzeitige Praxiserprobung eines Sommer- und eines Herbst-Updates für das Jahr 2019 könnte nicht nur nur ein einzelnes Produkt, sondern ein kompletter Architekturwechsel stehen. Mehrere Berichte sprachen bereits davon, Apple wolle sich von Intel verabschieden und stattdessen auf eigene Prozessoren setzen. Hinweise darauf gibt es inzwischen zuhauf. Neben der langen Entwicklungszeit für den Mac Pro (2-3 Jahre!) weisen auch Software-Entscheidungen den Weg. Apple verabschiedet sich plötzlich von OpenGL und OpenCL, was zunächst unnötig erscheint. Bedenkt man aber, dass die Grafikeinheit der A-Chips, basierend auf der PowerVR-Architektur, jene Frameworks nicht vollständig unterstützen kann und ein ARM-Mac daher nur unter starken Kompromissen OpenGL-Support bieten würde, dann ergibt der Schritt Sinn.Gleiches gilt für das schnelle Ende von 32 Bit auf dem Mac. 11 Jahre nach vollständiger 64-Bit-Unterstützung fällt Apple nun so plötzlich ein, dass 32 Bit verbannt werden muss? Der Grund dafür ist wohl eher ein anderer, nämlich der fehlende 32-Bit-Modus in Apples aktueller ARM-Architektur. Der Befehlssatz von 32-Bit x86-Prozessoren ist patentrechtlich durch Intel geschützt. Dies zu emulieren wäre daher fast unmöglich – im Gegensatz zu 64 Bit. Dort greift nämlich AMDs offene 64-Bit-Implementierung, weswegen Hardware-Translation oder Software-Emulation ohne immense rechtliche Hürden umzusetzen sind.Ärger über mehrere verschobene Intel-Plattformen sowie Apples generelle Überzeugung, äußert ungern von anderen Herstellern abhängig zu sein, stellen weitere starke Argumente dar. Mit dem Mac Pro der nächsten Generation zu demonstrieren, wo der "ARM-Hammer hängen kann" und welche Leistung mit der Architektur möglich ist, wäre marketingtechnisch eine außerordentlich kluge Entscheidung. Apple hat bei einem solchen Konzept die Chance, mit nur wenigen Drittanbieter-bedingten Kompromissen ein vollständig auf die einzelnen Komponenten abgestimmtes Gesamtsystem zu entwerfen. Als erster Schritt hin zu einer Mac-Architektur aus Apples (und nicht aus Intels) Hand passte ein modularer Mac Pro sehr gut – und sei es nur als beeindruckende Tech-Demo, was mit der Plattform machbar ist. Nach einem Flaggschiff ARM-basierter Computer würde die Technologie dann nach und nach in die anderen Baureihen wandern. Angesichts der jüngsten Funde sind wir uns zumindest in einer Sache sicher: Im Sommer 2019 gibt es weitreichende Neuerungen in der Apple-Welt.