EKG der Apple Watch: Aktivierung durch Systemregion

Alle Modelle der im September vorgestellten Apple Watch Series 4 verfügen über die notwendigen Sensoren zur Erstellung eines Elektrokardiogramms. Eine solche Funktion erfordert aber die Genehmigung der Gesundheitsbehörden in den einzelnen Ländern, um Nutzer vor fehlerhaften medizinischen Informationen zu schützen. Apple kündigte an, das EKG-Feature der Series 4 bis zum Jahresende in den USA freizuschalten – eine Ankündigung für Deutschland die Schweiz oder Österreich steht noch aus.Das Ausprobieren der Funktion wird aber in anderen Ländern ohne Genehmigung der Behörden möglich sein: 9to5mac hat herausgefunden, dass die Apple Watch die EKG-Funktion je nach eingestellter Systemregion aktiviert oder deaktiviert. Andere Sperren, wie beispielsweise der Zwang zu einer Apple ID in einer bestimmten geographischen Region, soll es nicht geben. Die Systemregion muss auf der Apple Watch und auf dem verbundenen iPhone auf eine Region geändert werden, in der die EKG-Funktion bereitsteht.Sobald die US-Gesundheitsbehörde FDA eine Genehmigung erteilt hat, können Nutzer in anderen Ländern testweise die Systemregion ändern, um das Elektrokardiogramms zu aktivieren. Die Änderung der Systemregion hat aber noch weitere Konsequenzen: Das Datums- und Maßeinheitenformat wird dadurch beeinflusst und es kommt zu Schwierigkeiten beim Einkauf im App Store und auch beim Verwenden von bereits erworbenen Apps - daher eignet sich die Anpassung der Systemregion nur zum Testen des EKG-Features, nicht aber zur dauerhaften Verwendung.Da die deutsche Gesundheitsbehörde noch keine Freigabe erteilt hat, dürfen hierzulande keine medizinischen Entscheidungen auf Basis der gesammelten Daten, wie beispielsweise die Dosierung von Medikamenten, getroffen werden.