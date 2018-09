Apple Watch Series 4: FDA-Genehmigung erst am Tag vor dem Event, erste Kritik an der EKG-Funktion wird laut

Während der Präsentation der Apple Watch 4 hob Jeff Williams stolz hervor, dass es sich bei der neuen Uhrengeneration um das erste EKG-Produkt direkt für Endanwender handle. Um ein Haar hätte diese Aussage aber unterbleiben müssen, denn die erforderliche Genehmigung durch die FDA hatte Apple erst unmittelbar zuvor erhalten. Die Bestätigung wurde nicht bis zum Event zurückgehalten, sondern tatsächlich erst am Wochenende vor der Veranstaltung fertiggestellt . Wenn morgen aber hunderttausende Nutzer ihre neue Apple Watch im Empfang nehmen, ist die EKG-App aber auch in den USA noch nicht verfügbar. Apple gab an, diese mit einem späteren Update nachzuliefern. Dass man aber bereits die FDA-Genehmigung erhielt und die Watch somit als medizinisches Gerät klassifiziert ist, erlaubt Cupertino zumindest schon einmal die Bewerbung als solches.Indes sind allerdings Stimmen zu hören, denen die Genauigkeit der Erkennung von Herzproblemen nicht weit genug geht. Ein Kardiologe von der University of Michigan zweifelt beispielsweise an, ob die per Studie ermittelte, 98-prozentige Zuverlässigkeit zur Frühdiagnose von Vorhofflimmern ausreicht. Ebenfalls fragwürdig erscheint ihm, warum der Präsident der American Heart Association auf einem Apple-Event auftritt und dort Werbung für ein Produkt macht.In anderen Ländern gelang es Apple noch nicht, eine Zertifizierung als medizinisches Gerät zu erlangen – die Priorität lag ganz klar beim Heimatland. Zwar versprach Jeff Williams, dass man die Genehmigung auch für weitere Märkte vorantreibe, dies aber noch Zeit benötige. Da lediglich die US-Gesundheitsbehörde grünes Licht gab, wird die erforderliche EKG-App auch nur für US-Nutzer erscheinen. Die Messung gestaltet sich sehr einfach, da es ausreicht, während des EKGs den Finger auf die digitale Krone zu legen. Diese simple und auch von Laien problemlos durchführbare Bedienung war einer der Gründe, warum die Series 4 derzeit sehr gute Presse erhält – noch vor dem Verkaufsstart.