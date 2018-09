Das "Gather round"-Event: Ausblick und Zusammenfassung der Gerüchte

Neues Jahr, neue iPhones

Am kommenden Mittwoch ist es so weit und Apple veranstaltet das nächste Event. Wie schon im vergangenen Jahr wählte Apple das hauseigene Steve Jobs Theater auf dem Apple Park, um alle Neuerungen zu zeigen. Zwar passen in die unterirdisch gelegene Veranstaltungshalle weniger Zuschauer, als es bei anderen Gebäuden im Großraum San Franciscos der Fall ist, angesichts der ohnehin erfolgenden Live-Übertragung sind die 1000 Sitzeplätze aber wohl mehr als genug. Bei "Gather round" handelt es sich um die inzwischen dritte Veranstaltung im Steve Jobs Theater – nach "Let's meet at our place" im September 2017 und der Jahreshauptversammlung Anfang 2018. Wir werfen in diesem Artikel einen Blick auf die zu erwartenden Neuerungen des Events und fassen zusammen, was in der letzten Zeit durch die Gerüchteküche wanderte.Wie schon in den vergangenen sieben Jahren stellt Apple auch diesen Herbst neue iPhones vor – so viel ist sicher. Nicht erst seit dem Leak zweier Marketingbilder, die höchstwahrscheinlich aus einem Promo-Video stammen (siehe ), war die Strategie für das iPhone-Flaggschiff weitgehend klar. So gibt es einen direkten Nachfolger des iPhone X, der weiterhin auf ein 5,8"-Display setzen soll. Außerdem führt Apple auch eine Variante ein, die ungefähr bei den Abmessungen eines Plus-Modells liegt, darin aber sogar ein 6,5"-Display unterbringen kann.Beim dritten Modell herrscht etwas mehr Rätselraten – als sicher gilt die Vorstellung eines günstigeren Modells zwar, nicht jedoch die exakte Positionierung im Sortiment. Handelt es sich um ein 6,1"-Gerät mit aktueller Hardware, lässt Apple das Konzept des iPhone 5c (bunt, günstiger) wieder aufleben und verwendet etwas ältere Komponenten? Dem normalerweise sehr gut informierten Branchenexperten Ming-Chi Kuo zufolge trifft erstgenannte Erklärung zu, denn seiner Ansicht nach verbaut Apple ebenfalls einen A12-Prozessor, setzt auf ein Aluminium-Gehäuse und macht lediglich beim Display Kompromisse.Kurios bleibt weiterhin der Fund aus einer Xcode-Beta, die einen Nachfolger des iPhone SE andeutete. Dieses setzt auf die Hardware des iPhone 7 – bei unbekannter Displaygröße. Diesbezüglich kamen aber keine weiteren Informationen ans Tageslicht. Die Entdeckung diskutiert haben wir in diesem Artikel