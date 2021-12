Die Hits des Jahres auf Apple Music: Top-100-Playlists sind online – Apple vergibt Podcast-Awards

"Dynamite" von BTS liegt weltweit an der Spitze

Der Dezember ist traditionell der Monat vielfältiger Jahresrückblicke. Zu den erfreulichen Retrospektiven gehören dabei die Jahres-Charts, in welchen die Top-Hits eines Jahres zu finden sind. Bei Apples hauseigenem Musikstreamingdienst gibt es diese jetzt wieder in Form von Playlists, die unter dem Motto Die Top Songs 2021 stehen. Die Wiedergabelisten für zahlreiche Länder und einige Sonderkategorien beinhalten jeweils die 100 meistgehörten Songs auf Apple Music, und zwar im Zeitraum von Oktober 2020 bis Oktober 2021.Das weltweit erfolgreichste Stück der vergangenen zwölf Monate ist "Dynamite" von BTS. Die südkoreanische Boygroup verweist damit Olivia Rodrigo mit ihrem Song "drivers license" auf Platz zwei, den dritten Rang belegt "positions" von Ariana Grande. Lediglich auf Platz fünf landet der Hit "Blinding Lights" des kanadischen Sängers The Weeknd, welcher gerade erst als "Künstler des Jahres" mit dem Apple Music Award 2021 ausgezeichnet wurde. In den globalen Top-Ten sind zudem unter anderem Justin Bieber ("Peaches") und Dua Lipa ("Levitating") vertreten.In Deutschland sieht die Rangliste der 100 meistgehörten Songs hingegen deutlich anders aus. Die Spitzenposition nimmt hierzulande Nathan Evans ein, der mit seiner Version des Shantys "Wellerman" den Hit des Jahres landete. Platz zwei geht an den niederländischen DJ Tiësto mit seinem Song "The Business", Rang drei belegt "Goosebumps" von HVME. The Weeknd ist zwischen Flensburg und Füssen auf den Plätzen vier ("Save Your Tears") und sechs ("Blinding Lights") vertreten. In Österreich steht "Mood" von 24kGoldn an der Spitze, gefolgt von Nathan Evans mit "Wellerman" und "Save Your Tears" von The Weeknd. Die meisten der genannten Songs sind auch in der Schweiz unter den Top-5 zu finden, dazu gesellt sich auf Platz zwei allerdings Master KG mit "Jerusalema".Die Top Songs 2021 gibt es darüber hinaus für zahlreiche weitere Länder. Außerdem stellt Apple eine Wiedergabeliste mit den 100 am häufigsten bei Shazam angefragten Stücken zur Verfügung. An der Spitze steht hier "Astronaut In The Ocean" von Masked Wolf. Abgerundet wird das Angebot der Jahres-Charts durch Playlists mit den Stücken der beliebtesten Liedtexte und der meistgespielten Workout-Music , in diese fließen auch die mithilfe von Fitness+ gehörten Songs ein.Apple hat zudem eine Liste der nach Ansicht des Unternehmens besten Podcast-Serien und -Episoden veröffentlicht . Als "Best Show of the Year" wurde A Slight Change of Plans von Maya Shankar und Pushkin Industries ausgezeichnet. Der Award für den "Newcomer des Jahres" ging an Anything for Selena von Maria Garcia, welche für den Radiosender WBUR tätig ist. Zu den weiteren Preisträgern gehören unter anderem "A Kids Book About: The Podcast" mit Matthew Winner, "Anything Goes" mit Emma Chamberlain und "Good Inside" mit Dr. Beck. Zudem veröffentlichte Apple die Jahres-Charts der Podcasts in vier Kategorien.